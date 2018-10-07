Моуриньо рассказал о сообщении от руководства "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, что перед матчем против "Ньюкасла" получил гарантии от руководства клуба относительно своего будущего.

Напомним, вечером в пятницу Daily Mirror опубликовало громкий материал о том, что Моуриньо будет уволен в этот уикенд, независимо от исхода матча против "сорок". Издание утверждало это, ссылаясь на высокопоставленный источник в клубе с "Олд Траффорд".



После волевой победы со счетом 3:2 Жозе признался, что и сам был бы готов поверить в эту историю, если бы не персональное опровержение со стороны боссов "Юнайтед".



"Те, кто читают газеты и пользуются социальными сетями, могли подумать, что я уйду. Если бы я не получил SMS-сообщение от своего руководства, что не стоит читать газет, я бы и сам тоже поверил", — сообщил Моуриньо talkSPORT.



Также португалец посетовал, что уровень критики в его адрес зашкаливает. Жозе чувствует, словно его винят во всех смертных грехах.



"Этим утром мой друг сказал, что если завтра в Лондоне пойдет дождь, то это моя вина. Если возникнут какие-то проблемы с договоренностью по Brexit, это моя вина".



"Я должен быть готов ко всему этому. Думаю, в футболе слишком много злобы и травли людей. Но это моя жизнь. Это жизнь, которую я люблю, и я имею с этим дело с детства", — поведал Моуриньо BT Sport.