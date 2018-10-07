8-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 7 октября тремя поединками завершится 8-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ФУЛХЭМ — АРСЕНАЛ 14:00 Онлайн-трансляция



"Арсенал" одержал восемь побед кряду — возможно, не каждую предельно уверенно, однако для Унаи Эмери входит в привычку выигрывать. Если "Фулхэм" желает обзавестись очками в этом дерби, то должен сделать акцент на слабости соперника в обороне. Учитывая это, противостояние Александара Митровича и Шкодрана Мустафи может стать определяющим. "Дачники" выиграли только три из 30 последних встреч с "канонирами" в рамках высшего дивизиона, потерпев 21 поражение.



"Фулхэм" будет лишен крайних защитников Тимоти Фосу-Менсы и Джо Брайана, но Алфи Моусон решил свои проблемы со спиной.



"Арсенал" надеется на выздоровление Пьер-Эмерика Обамеянга после болезни. Участие в матче Аарона Рэмси зависит от времени родов его супруги. Травмированного Петра Чеха в воротах заменит Бернд Лено.



САУТГЕМПТОН — ЧЕЛСИ 16:15 Онлайн-трансляция



"Саутгемптон" в этом сезоне еще не побеждал дома, тогда как "Челси" — одна из трех команд, до сих пор не познавших горечи поражений. Более того, за пределами своего стадиона "синие" играют очень прагматично, пропустив лишь один гол. Все шесть последних встреч этих соперников с учетом всех соревнований завершились поражениями "святых".



К тренировкам с "Саутгемптоном" вернулись Алекс Маккарти, Райан Бертран и Мохамед Эльюнусси.



"Челси" посреди недели играл в Лиге Европы и должен оценить состояние ряда игроков. В старт точно вернутся Жоржиньо, Нголо Канте и Эден Азар.



ЛИВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:30 Онлайн-трансляция



Это будет самый ожидаемый матч первой части сезона. В этом календарном году "Ливерпуль" успел уже трижды обыграть "Манчестер Сити", плюс Юрген Клопп — статистически самый неприятный тренер для Хосепа Гвардиолы, семь раз побеждавший каталонца в очных противостояниях. Победитель этого матча сможет стать единоличным лидером Премьер-Лиги и сделать громкое заявление относительно своих чемпионских амбиций. В 17 последних встречах соперников на "Энфилде" с учетом всех соревнований "горожане" ни разу не выиграли, потерпев 12 поражений.



Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта должен быть в порядке, несмотря на замену в матче Лиги Чемпионов против "Наполи" из-за спазма в спине. Адам Лаллана и Алекс Окслейд-Чемберлен вне игры.



Из лазарета "Сити" вернулись Бенжамен Менди и Кевин Де Брюйне, но Фабиан Дельф комане не поможет. Илкаю Гюндогану предстоит фитнес-тест.