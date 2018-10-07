"Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Накануне

Давид Сильва и Джордан Хендерсон Центральный матч 8-го тура, а то и всего первого круга чемпионата, Англии будет сыгран на "Энфилде", где сойдутся два главных претендента на чемпионский титул Премьер-Лиги, как полагают эксперты и букмекеры. "Ливерпуль" против "Манчестер Сити"!

Матч "Ливерпуля" и "Сити" — самое вкусное блюдо, которое может предложить Премьер-Лига здесь и сейчас. Два матча чемпионата в прошлом сезоне, когда команды забили на двоих 12 голов и подарили массу эмоций разных оттенков и тональности, были украшением сезона, а когда команды сошлись еще и в четвертьфинале Лиги Чемпионов, мы увидели новый спектакль, где солировал уже "Ливерпуль".

В новом сезоне мы видим немного изменившийся "Ливерпуль" — более прагматичный и вариативный, но все еще способный стать ураганом у чужих ворот, если того потребует ситуация. Пока что в этом сезоне команде Клоппа пришлось отыгрываться в чемпионате только один раз, и "красные" справились с задачей не без труда в матче с "Челси", что говорит о том, что их атака пока далека от оптимальной формы.

Мохамед Салах Поражение же от "Наполи" в Лиге Чемпионов может послужить добрую службу "Ливерпулю" и показать, что становиться слишком прагматичной этой команде не стоит. Новоприобретенная надежность в обороне с Алиссоном и парой Гомес-Ван Дейк — это хорошо, но слишком сильно надеяться на эти факторы ну нужно. Предположим, что Клопп сделает правильные выводы из случившегося, и против "Сити" мы увидим "Ливерпуль" лучшего качества — в первую очередь в атаке.

"Манчестер Сити" также успел получить по носу в Лиге Чемпионов от "Лиона", да и с "Хоффенхаймом", выстроившим качественные оборонительные редуты у своих ворот после быстрого гола, "горожане" были не очень убедительны. Есть у команды Пепа проблемы с преодолением массированной обороны и реализацией моментов, но против "Ливерпуля" эти моменты будут не так уж важны.

Куда интереснее, как Гвардиола выстроит игру в обороне, ведь не секрет, что предыдущие поражения от "Ливерпуля" были обусловлены именно неумением "Сити" выдерживать интенсивное давление линии атаки "красных", перемещений магического треугольника мерсисайдцев и высоких скоростных данных Мане, Фирмино и Салаха. Все же центр обороны "Сити" достаточно медлителен в любом сочетании, а попытки играть в защите высоко против "Ливерпуля" очень опасны — особенно, когда "красные" поведут в счете и настроятся на контратаки.

Слова

Юрген Клопп, "Ливерпуль": "Я не думаю, что в данный момент есть смысл думать о титуле. "Манчестер Сити" — всегда жесткий соперник, даже когда мы выиграли у них со счетом 3:0 в Лиге Чемпионов. Да и когда мы выиграли 4:3 в чемпионате, они были очень хороши. Они никогда не сдаются — даже при 1:4. Мы должны показать свою лучшую игру, чтобы удерживать их подальше от наших ворот. Это будет тяжелая работа, но нет никаких проблем — мы знаем, что делать".

Пеп Гвардиола: "Ливерпуль" обыграет немало команд, не только "Манчестер Сити". "Ливерпуль" — одна из лучших команд Англии, и мы стараемся быть рядом с ними во многих смыслах. Юрген Клопп обладает качествами, благодаря которым "Ливерпуль" стал узнаваемым. В конце концов, его команды, как и мои — настроены на победу. Я не играю против менеджера, мы играем против "Ливерпуля". Он отличный менеджер, и я его очень уважаю — за то, какие команды он строит, за его проактивный стиль футбола".

Интересные факты

— "Ливерпуль" не проигрывает в 17 домашних матчах против "Манчестер Сити" во всех соревнованиях — 12 побед, пять ничьих;
— последний раз "Ливерпуль" проигрывал "горожанам" на "Энфилде" в мае 2003 года — 1:2, когда за гостей отметился дублем Николя Анелька, а в составе "Сити" играли Кевин Хорлок, Петер Шмейхель, Сильвен Дистен, Давид Соммейль, Али Бенарбия и Робби Фаулер;
— "Сити" может проиграть четвертый раз одному и тому же клубу на протяжении календарного года в третий раз в своей истории — такое раньше случалось в матчах с "Гримсби" в 1936 году и с "Тоттенхэмом" в 1993;
— с учетом матча в Международном Кубке Чемпионов, проигранного "Сити" 1:2, поражение в этом матче может стать пятым за год для "горожан" с "Ливерпулем", причем в предыдущих четырех "красные" забивали в ворота "Сити" минимум дважды;
— в прошлом сезоне в двух матчах чемпионата между этими командами было забито 12 голов — "Ливерпуль" выиграл 4:3 дома, но проиграл 0:5 на выезде;
— "Ливерпуль" не проигрывает уже в 24 домашних матчах чемпионата кряду — текущая лучшая серия клуба в истории Премьер-Лиги. Последний раз на своем поле в Премьер-Лиге "Ливерпуль" проигрывал "Кристал Пэлас" в апреле 2017 года;
— "Ливерпуль" может выиграть пять домашних матчей чемпионата кряду впервые с момента, когда в период с января по апрель 2014 года удалось выиграть шесть;
— "Ливерпуль" не проигрывает в 13 последних домашних матчах чемпионата с представителями топ-6, с момента поражения от "Манчестер Юнайтед" в январе 2016 года;
— если "Ливерпуль" не пропустит от "Манчестер Сити", то сравняется с рекордной клубной серией "сухих" матчей, которая случилась в ноябре 2006-феврале 2007 годов и равнялась девяти матчам без пропущенных голов;
— "Ливерпуль" не пропускает на "Энфилде" в чемпионате с февраля, когда "Вест Хэм" забил, но проиграл 4:1 — 751 минуту;
— Мохамед Салах забил 14 голов в последних 16 матчах на "Энфилде";
— Салах забил три гола и отдал две голевые передачи в трех последних матчах против "Сити";
— единственное поражение "Сити" в последних 25 выездных матчах чемпионата случилось в январе, когда "горожане" проиграли 3:4 "Ливерпулю" на "Энфилде";
— со старта прошлого сезона "Манчестер Сити" набрал невероятные 27 очков из 33 возможных в матчах с командами, финишировавшими в топ-6 по итогам прошлого сезона, в то время как "Ливерпуль" набрал только 14 очков в 12 таких матчах;
— "Манчестер Сити" в этом сезоне забил больше всего голов в первых таймах — 11, на один мяч больше, чем "Ливерпуль";
— Пеп Гвардиола проиграл семь матчей командам Юргена Клоппа — никому из менеджеров он не проигрывал чаще;
— Рахим Стерлинг принял участие в организации 35 голов в чемпионате со старта прошлого сезона — только Салах (46) и Харри Кейн (36) имеют лучшие показатели, чем вингер "Сити".

Кадровая ситуация

У "Ливерпуля" есть вопросы по готовности сыграть в этом матче Наби Кейта — он провел ночь со среды на четверг в неаполитанской больнице, после того как случился спазм в спине, но, по словам Клоппа, Кейта имеет шансы сыграть против "Сити". Таким образом, в лазарете "Ливерпуля" остаются только Адам Лаллана и Алекс Окслейд-Чемберлен.

У "Сити" вернулись к тренировкам Бенжамен Менди и Кевин Де Брюйне, и теоретически оба могут выйти на поле в игре против "Ливерпуля". Илкай Гюндоган пройдет фитнесс-тест перед игрой в связи с повреждением задней поверхности бедра, а вот Фабин Дельф точно не сыграет.

Тактика

Даниэль Старридж и Джердан Шакири У "Ливерпуля" нет никаких вопросов по составу — в этом сезоне он редко меняется у Клоппа, а изменения в основном касаются ротации в матчах Лиги Чемпионов и Кубка Лиги, а также выбора на позиции опорника — Хендерсон сейчас подменяет травмированного Кейта. У Клоппа есть два джокера, способных активно влиять на исход матча — Шакири и Старридж, а также Матип, который может стать дополнительным центральным защитником, если нужно будет удерживать победный результат в концовке игры.

Шакири пока что не готов к игре в основе в важных матчах, так как слабо работает на оборону и не понимает основных принципов "гегенпрессинга" Клоппа, но швейцарца брали не для того, чтобы он постоянно играл в стартовом составе — Клоппу важна его взрывная сущность и умение бить издали и исполнять стандарты. В заключительной фазе игры такие игроки способны "сделать разницу" — когда соперник устал и недорабатывает в обороне. Вдобавок нестандартные действия Шакири могут помочь преодолеть массированную оборону противника.

Что же касается Старриджа, то он доказал собственную ценность в игре против "Челси", где спас для "Ливерпуля" ничью одним великолепным ударом. При всей своей травматичности, Даниэль остается сильным игроком, с хорошо поставленным ударом и умением найти голевой момент даже при пяти или 10 минутах нахождения на поле.

Венсан Компани У "Манчестер Сити" есть вопрос по обороне — в центре Гвардиола будет выбирать между Отаменди и Компани и, скорее всего, предпочтет капитана, так как лидерские качества того будут нужны против "Ливерпуля", к тому же Отаменди медлителен, и его слабые стороны не раз использовали в предыдущих матчах игроки атаки "красных".

Но самый главный вопрос — кто сыграет слева. Александр Зинченко провел на позиции левого защитника две игры — против "Оксфорда" и "Брайтона", но все мы понимаем, что он не совсем защитник и годится только для матчей, где "Сити" 90% времени проводит на чужой половине поля. С "Хоффенхаймом" слева сыграл Лапорт и также оказался неубедительным вариантом, потому Гвардиоле стоит надеяться, что Менди восстановился и готов к игре. Кроме того, есть информация, что "травма" Бенжамена — это на самом деле дисциплинарные меры от Пепа, уставшего от постоянных опозданий француза на тренировки.

Де Брюйне приступил к тренировкам, но играть, а уже тем более выходить в стартовом составе в таком матче, он пока что не готов. Фернандиньо в окружении однофамильцев Бернарду и Давида — оптимальный вариант для организации игры в центре поля, а вот на позиции вингеров "Сити" есть вопросы — Сане явно набирает форму и выглядит все лучше с каждым матчем, тогда как Стерлинг традиционно нестабилен и иногда просто теряется на поле. Рияд Махрез готов его подменить, но не исключен и его выход в основе — алжирец очень старается проявить себя, и мало в чем сейчас уступает Стерлингу.

Ориентировочные составы

"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Милнер, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уолкер, Компани, Лапорт, Менди — Бернарду Силва, Фернандиньо, Давид Силва — Стерлинг, Агуэро, Сане

Прогноз и ставки

"Ливерпуль" умеет играть против "Манчестер Сити", что и доказал в трех последних матчах (с учетом Международного Кубка Чемпионов — четырех), где забивал в ворота "горожан" минимум дважды. Качественно игра в обороне "Сити" не изменилась, а стало быть "Ливерпуль" снова будет иметь преимущество, если сыграет в атаке так, как умеет. Предположим, что "Ливерпуль" выиграет, а также снова забьет как минимум дважды. На это можно поставить с красивым коэффициентом 2.0 в легальной букмекерской конторе 1хСтавка.

Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru



Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига, статьи

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2018 05:55

Количество просмотров Просмотров: 3594

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 07.10.2018 09:20 # hammersmith
    вы просто все горите от очередной победы РОССИИ

    (ответить)

  2. melwood-lfc 07.10.2018 09:20 # melwood-lfc
    Тони угарает на пресухе))

    (ответить)

  3. rentv 07.10.2018 09:19 # rentv
    07.10.2018 08:32 #
    bezviz

    Спланированная акция для пиара боя и тупо психи и неадекватно обезьяны, ты действительно не видишь разницы?

    Источник: http://fapl.ru/posts/65732/?c=1



    Из за этой спланированной акции, чуть человек не ослеп, если что.

    Безвиз как всегда обделался

    (ответить)

  4. asnural 07.10.2018 09:18 # asnural
    Хабиб «Где мой пояс» Нурмагомедов

    (ответить)

  5. naby-keita 07.10.2018 09:13 # naby-keita
    прошёлся по коментам,
    господи, почему суп такой ТУПОЙ?!

    (ответить)

  6. naby-keita 07.10.2018 09:11 # naby-keita
    проспал этот петушиный бой
    чё по делу разъебали этого чмошника?
    слухи, что макчикен обозвал мать кебаба проституткой и его сыном проститутки и тот просто был в ярости от этого

    (ответить)

  7. xah 07.10.2018 09:08 # xah
    Хабиб первый боец который за 27 боев ни проиграл ни одного раунда.

    11-0 в ЮФС.


    Топ. Просто похлопайте

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  8. alexomck 07.10.2018 09:08 # alexomck
    гонора в боксе обоссали, в борьбе тож обоссали) да и в стойке сегодня тож брызгнуло по лицу)
    тупая обезьяна алкоголичка гонор этот, норм святой Кекаб его на место поставил, еще и половине родне навалял))

    (ответить)

  9. keksex 07.10.2018 09:08 # keksex
    Норм так горские фапловчане в стойке за своего примата

    (ответить)

  10. xah 07.10.2018 09:04 # xah
    Просто храни Хабиба.

    Но этого еблана Хабиба я не прощу за слова в сторону нашего казахского бойца и отец у него совсем зазвездился.

    (ответить)

  11. chebrec 07.10.2018 09:04 # chebrec
    Хабиб опять до боя разожрался с 70 кг до своих обычных 85
    Куда уж там худыне Конару до него

    (ответить)

  12. liverfun 07.10.2018 08:58 # liverfun
    судя по комментам бой года прошел чуть раньше, а это говно с вязанием соперника и лежанием на нем полное убожество. смотрел этот юфс первый и последний раз в жизни

    (ответить)

  13. chebrec 07.10.2018 08:56 # chebrec
    Вы ничего не понимаете
    Конар манимэйкер машин для уфц
    Щас второй бой реванш организуют
    Опять бабла срубят
    Возможно Конар завяжет на время с виски
    Норм потренируется
    Может даже не задохнётся во втором раунде
    И хоть до конца боя продержится

    (ответить)

  14. bodom 07.10.2018 08:55 # bodom
    Ахахахаххааа)) сосите))

    (ответить)

  15. melwood-lfc 07.10.2018 08:55 # melwood-lfc
    https://pp.userapi.com/c848536/v848536971/8d85a/m2yeRgDqZZE.jpg


    ))

    (ответить)

  16. dallaslp 07.10.2018 08:55 # dallaslp
    всем бибип, пацаны

    (ответить)

  17. moneymaker 07.10.2018 08:55 # moneymaker
    Коннор с майвезером
    Макгрегор юфс боец, го в октагон

    Коннор с хабибом
    Макгрегор ударник, без партера ему пизда была бы

    (ответить)

  18. ba-29 07.10.2018 08:54 # ba-29
    Ебать зубайра довен )))))))
    Кебаб сука бесит, как и все даги. Надеюсь пояс ему не вернут

    (ответить)

  19. slash-lfc 07.10.2018 08:54 # slash-lfc
    Вот и вылилась вся сущность. Можно сколько угодно строить образ святоши, молчать и тд, но нутро никуда не деть и обезьяньи инстинкты сыграли своё. Да, Бибип вчистую ушатал Конора. Уже победил, доведи дело до конца, нет, нужно в чисто быдло-дагской манере повые6ываться, на публику сыграть. Было бы збс, если Кебаба дисквалифирвлали наxуй, но бой он выиграл,

    (ответить)

  20. xah 07.10.2018 08:53 # xah
    Офигительный бой.

    Когда разум и тактика лучше всего остального. Любоб такие бои. Хабиб выбрал хорошую тактику и просто раздавил ирландца. Да и в стойке был получше честно говоря.

    ММА тем и прекрасен что в нем разные стили. Поэтому это совершенный бойцовской спорт.

    Понимаю эмоции Хабиба. Когда человек оскорбляет твоего родного отца, твою национальную одежду ( про папаху) и друзей - как бы вы себя повели? Оскорбления за оскорблениями, вся эта напыщенность. Один хрен это все для раскрутки боя - но надо знать меру.

    Хабиб сегодня достойно ответил и положил болт всем глорам конора.

    Очень рад что в СНГ ММА развивается очень быстро. Хабиб дал мотивацию многим молодым спортсменам. Привлек в ЮФС в рашу ( будем честны).

    Спасибо Хабиба и Конору. Я пошел спать

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