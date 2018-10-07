"Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Накануне
Центральный матч 8-го тура, а то и всего первого круга чемпионата, Англии будет сыгран на "Энфилде", где сойдутся два главных претендента на чемпионский титул Премьер-Лиги, как полагают эксперты и букмекеры. "Ливерпуль" против "Манчестер Сити"!
Матч "Ливерпуля" и "Сити" — самое вкусное блюдо, которое может предложить Премьер-Лига здесь и сейчас. Два матча чемпионата в прошлом сезоне, когда команды забили на двоих 12 голов и подарили массу эмоций разных оттенков и тональности, были украшением сезона, а когда команды сошлись еще и в четвертьфинале Лиги Чемпионов, мы увидели новый спектакль, где солировал уже "Ливерпуль".
В новом сезоне мы видим немного изменившийся "Ливерпуль" — более прагматичный и вариативный, но все еще способный стать ураганом у чужих ворот, если того потребует ситуация. Пока что в этом сезоне команде Клоппа пришлось отыгрываться в чемпионате только один раз, и "красные" справились с задачей не без труда в матче с "Челси", что говорит о том, что их атака пока далека от оптимальной формы.
Поражение же от "Наполи" в Лиге Чемпионов может послужить добрую службу "Ливерпулю" и показать, что становиться слишком прагматичной этой команде не стоит. Новоприобретенная надежность в обороне с Алиссоном и парой Гомес-Ван Дейк — это хорошо, но слишком сильно надеяться на эти факторы ну нужно. Предположим, что Клопп сделает правильные выводы из случившегося, и против "Сити" мы увидим "Ливерпуль" лучшего качества — в первую очередь в атаке.
"Манчестер Сити" также успел получить по носу в Лиге Чемпионов от "Лиона", да и с "Хоффенхаймом", выстроившим качественные оборонительные редуты у своих ворот после быстрого гола, "горожане" были не очень убедительны. Есть у команды Пепа проблемы с преодолением массированной обороны и реализацией моментов, но против "Ливерпуля" эти моменты будут не так уж важны.
Куда интереснее, как Гвардиола выстроит игру в обороне, ведь не секрет, что предыдущие поражения от "Ливерпуля" были обусловлены именно неумением "Сити" выдерживать интенсивное давление линии атаки "красных", перемещений магического треугольника мерсисайдцев и высоких скоростных данных Мане, Фирмино и Салаха. Все же центр обороны "Сити" достаточно медлителен в любом сочетании, а попытки играть в защите высоко против "Ливерпуля" очень опасны — особенно, когда "красные" поведут в счете и настроятся на контратаки.
Слова
Юрген Клопп, "Ливерпуль": "Я не думаю, что в данный момент есть смысл думать о титуле. "Манчестер Сити" — всегда жесткий соперник, даже когда мы выиграли у них со счетом 3:0 в Лиге Чемпионов. Да и когда мы выиграли 4:3 в чемпионате, они были очень хороши. Они никогда не сдаются — даже при 1:4. Мы должны показать свою лучшую игру, чтобы удерживать их подальше от наших ворот. Это будет тяжелая работа, но нет никаких проблем — мы знаем, что делать".
Пеп Гвардиола: "Ливерпуль" обыграет немало команд, не только "Манчестер Сити". "Ливерпуль" — одна из лучших команд Англии, и мы стараемся быть рядом с ними во многих смыслах. Юрген Клопп обладает качествами, благодаря которым "Ливерпуль" стал узнаваемым. В конце концов, его команды, как и мои — настроены на победу. Я не играю против менеджера, мы играем против "Ливерпуля". Он отличный менеджер, и я его очень уважаю — за то, какие команды он строит, за его проактивный стиль футбола".
Интересные факты
— "Ливерпуль" не проигрывает в 17 домашних матчах против "Манчестер Сити" во всех соревнованиях — 12 побед, пять ничьих;
— последний раз "Ливерпуль" проигрывал "горожанам" на "Энфилде" в мае 2003 года — 1:2, когда за гостей отметился дублем Николя Анелька, а в составе "Сити" играли Кевин Хорлок, Петер Шмейхель, Сильвен Дистен, Давид Соммейль, Али Бенарбия и Робби Фаулер;
— "Сити" может проиграть четвертый раз одному и тому же клубу на протяжении календарного года в третий раз в своей истории — такое раньше случалось в матчах с "Гримсби" в 1936 году и с "Тоттенхэмом" в 1993;
— с учетом матча в Международном Кубке Чемпионов, проигранного "Сити" 1:2, поражение в этом матче может стать пятым за год для "горожан" с "Ливерпулем", причем в предыдущих четырех "красные" забивали в ворота "Сити" минимум дважды;
— в прошлом сезоне в двух матчах чемпионата между этими командами было забито 12 голов — "Ливерпуль" выиграл 4:3 дома, но проиграл 0:5 на выезде;
— "Ливерпуль" не проигрывает уже в 24 домашних матчах чемпионата кряду — текущая лучшая серия клуба в истории Премьер-Лиги. Последний раз на своем поле в Премьер-Лиге "Ливерпуль" проигрывал "Кристал Пэлас" в апреле 2017 года;
— "Ливерпуль" может выиграть пять домашних матчей чемпионата кряду впервые с момента, когда в период с января по апрель 2014 года удалось выиграть шесть;
— "Ливерпуль" не проигрывает в 13 последних домашних матчах чемпионата с представителями топ-6, с момента поражения от "Манчестер Юнайтед" в январе 2016 года;
— если "Ливерпуль" не пропустит от "Манчестер Сити", то сравняется с рекордной клубной серией "сухих" матчей, которая случилась в ноябре 2006-феврале 2007 годов и равнялась девяти матчам без пропущенных голов;
— "Ливерпуль" не пропускает на "Энфилде" в чемпионате с февраля, когда "Вест Хэм" забил, но проиграл 4:1 — 751 минуту;
— Мохамед Салах забил 14 голов в последних 16 матчах на "Энфилде";
— Салах забил три гола и отдал две голевые передачи в трех последних матчах против "Сити";
— единственное поражение "Сити" в последних 25 выездных матчах чемпионата случилось в январе, когда "горожане" проиграли 3:4 "Ливерпулю" на "Энфилде";
— со старта прошлого сезона "Манчестер Сити" набрал невероятные 27 очков из 33 возможных в матчах с командами, финишировавшими в топ-6 по итогам прошлого сезона, в то время как "Ливерпуль" набрал только 14 очков в 12 таких матчах;
— "Манчестер Сити" в этом сезоне забил больше всего голов в первых таймах — 11, на один мяч больше, чем "Ливерпуль";
— Пеп Гвардиола проиграл семь матчей командам Юргена Клоппа — никому из менеджеров он не проигрывал чаще;
— Рахим Стерлинг принял участие в организации 35 голов в чемпионате со старта прошлого сезона — только Салах (46) и Харри Кейн (36) имеют лучшие показатели, чем вингер "Сити".
Кадровая ситуация
У "Ливерпуля" есть вопросы по готовности сыграть в этом матче Наби Кейта — он провел ночь со среды на четверг в неаполитанской больнице, после того как случился спазм в спине, но, по словам Клоппа, Кейта имеет шансы сыграть против "Сити". Таким образом, в лазарете "Ливерпуля" остаются только Адам Лаллана и Алекс Окслейд-Чемберлен.
У "Сити" вернулись к тренировкам Бенжамен Менди и Кевин Де Брюйне, и теоретически оба могут выйти на поле в игре против "Ливерпуля". Илкай Гюндоган пройдет фитнесс-тест перед игрой в связи с повреждением задней поверхности бедра, а вот Фабин Дельф точно не сыграет.
Тактика
У "Ливерпуля" нет никаких вопросов по составу — в этом сезоне он редко меняется у Клоппа, а изменения в основном касаются ротации в матчах Лиги Чемпионов и Кубка Лиги, а также выбора на позиции опорника — Хендерсон сейчас подменяет травмированного Кейта. У Клоппа есть два джокера, способных активно влиять на исход матча — Шакири и Старридж, а также Матип, который может стать дополнительным центральным защитником, если нужно будет удерживать победный результат в концовке игры.
Шакири пока что не готов к игре в основе в важных матчах, так как слабо работает на оборону и не понимает основных принципов "гегенпрессинга" Клоппа, но швейцарца брали не для того, чтобы он постоянно играл в стартовом составе — Клоппу важна его взрывная сущность и умение бить издали и исполнять стандарты. В заключительной фазе игры такие игроки способны "сделать разницу" — когда соперник устал и недорабатывает в обороне. Вдобавок нестандартные действия Шакири могут помочь преодолеть массированную оборону противника.
Что же касается Старриджа, то он доказал собственную ценность в игре против "Челси", где спас для "Ливерпуля" ничью одним великолепным ударом. При всей своей травматичности, Даниэль остается сильным игроком, с хорошо поставленным ударом и умением найти голевой момент даже при пяти или 10 минутах нахождения на поле.
У "Манчестер Сити" есть вопрос по обороне — в центре Гвардиола будет выбирать между Отаменди и Компани и, скорее всего, предпочтет капитана, так как лидерские качества того будут нужны против "Ливерпуля", к тому же Отаменди медлителен, и его слабые стороны не раз использовали в предыдущих матчах игроки атаки "красных".
Но самый главный вопрос — кто сыграет слева. Александр Зинченко провел на позиции левого защитника две игры — против "Оксфорда" и "Брайтона", но все мы понимаем, что он не совсем защитник и годится только для матчей, где "Сити" 90% времени проводит на чужой половине поля. С "Хоффенхаймом" слева сыграл Лапорт и также оказался неубедительным вариантом, потому Гвардиоле стоит надеяться, что Менди восстановился и готов к игре. Кроме того, есть информация, что "травма" Бенжамена — это на самом деле дисциплинарные меры от Пепа, уставшего от постоянных опозданий француза на тренировки.
Де Брюйне приступил к тренировкам, но играть, а уже тем более выходить в стартовом составе в таком матче, он пока что не готов. Фернандиньо в окружении однофамильцев Бернарду и Давида — оптимальный вариант для организации игры в центре поля, а вот на позиции вингеров "Сити" есть вопросы — Сане явно набирает форму и выглядит все лучше с каждым матчем, тогда как Стерлинг традиционно нестабилен и иногда просто теряется на поле. Рияд Махрез готов его подменить, но не исключен и его выход в основе — алжирец очень старается проявить себя, и мало в чем сейчас уступает Стерлингу.
Ориентировочные составы
"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Милнер, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане
"Манчестер Сити": Эдерсон — Уолкер, Компани, Лапорт, Менди — Бернарду Силва, Фернандиньо, Давид Силва — Стерлинг, Агуэро, Сане
Прогноз и ставки
"Ливерпуль" умеет играть против "Манчестер Сити", что и доказал в трех последних матчах (с учетом Международного Кубка Чемпионов — четырех), где забивал в ворота "горожан" минимум дважды. Качественно игра в обороне "Сити" не изменилась, а стало быть "Ливерпуль" снова будет иметь преимущество, если сыграет в атаке так, как умеет. Предположим, что "Ливерпуль" выиграет, а также снова забьет как минимум дважды. На это можно поставить с красивым коэффициентом 2.0 в легальной букмекерской конторе 1хСтавка.
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
07.10.2018 05:55
Просмотров: 3594
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
вы просто все горите от очередной победы РОССИИ
(ответить)
Тони угарает на пресухе))
(ответить)
07.10.2018 08:32 #
bezviz
Спланированная акция для пиара боя и тупо психи и неадекватно обезьяны, ты действительно не видишь разницы?
Источник: http://fapl.ru/posts/65732/?c=1
Из за этой спланированной акции, чуть человек не ослеп, если что.
Безвиз как всегда обделался
(ответить)
Хабиб «Где мой пояс» Нурмагомедов
(ответить)
прошёлся по коментам,
господи, почему суп такой ТУПОЙ?!
(ответить)
проспал этот петушиный бой
чё по делу разъебали этого чмошника?
слухи, что макчикен обозвал мать кебаба проституткой и его сыном проститутки и тот просто был в ярости от этого
(ответить)
Хабиб первый боец который за 27 боев ни проиграл ни одного раунда.
11-0 в ЮФС.
Топ. Просто похлопайте
(ответить)
гонора в боксе обоссали, в борьбе тож обоссали) да и в стойке сегодня тож брызгнуло по лицу)
тупая обезьяна алкоголичка гонор этот, норм святой Кекаб его на место поставил, еще и половине родне навалял))
(ответить)
Норм так горские фапловчане в стойке за своего примата
(ответить)
Просто храни Хабиба.
Но этого еблана Хабиба я не прощу за слова в сторону нашего казахского бойца и отец у него совсем зазвездился.
(ответить)
Хабиб опять до боя разожрался с 70 кг до своих обычных 85
Куда уж там худыне Конару до него
(ответить)
судя по комментам бой года прошел чуть раньше, а это говно с вязанием соперника и лежанием на нем полное убожество. смотрел этот юфс первый и последний раз в жизни
(ответить)
Вы ничего не понимаете
Конар манимэйкер машин для уфц
Щас второй бой реванш организуют
Опять бабла срубят
Возможно Конар завяжет на время с виски
Норм потренируется
Может даже не задохнётся во втором раунде
И хоть до конца боя продержится
(ответить)
Ахахахаххааа)) сосите))
(ответить)
https://pp.userapi.com/c848536/v848536971/8d85a/m2yeRgDqZZE.jpg
))
(ответить)
всем бибип, пацаны
(ответить)
Коннор с майвезером
Макгрегор юфс боец, го в октагон
Коннор с хабибом
Макгрегор ударник, без партера ему пизда была бы
(ответить)
Ебать зубайра довен )))))))
Кебаб сука бесит, как и все даги. Надеюсь пояс ему не вернут
(ответить)
Вот и вылилась вся сущность. Можно сколько угодно строить образ святоши, молчать и тд, но нутро никуда не деть и обезьяньи инстинкты сыграли своё. Да, Бибип вчистую ушатал Конора. Уже победил, доведи дело до конца, нет, нужно в чисто быдло-дагской манере повые6ываться, на публику сыграть. Было бы збс, если Кебаба дисквалифирвлали наxуй, но бой он выиграл,
(ответить)
Офигительный бой.
Когда разум и тактика лучше всего остального. Любоб такие бои. Хабиб выбрал хорошую тактику и просто раздавил ирландца. Да и в стойке был получше честно говоря.
ММА тем и прекрасен что в нем разные стили. Поэтому это совершенный бойцовской спорт.
Понимаю эмоции Хабиба. Когда человек оскорбляет твоего родного отца, твою национальную одежду ( про папаху) и друзей - как бы вы себя повели? Оскорбления за оскорблениями, вся эта напыщенность. Один хрен это все для раскрутки боя - но надо знать меру.
Хабиб сегодня достойно ответил и положил болт всем глорам конора.
Очень рад что в СНГ ММА развивается очень быстро. Хабиб дал мотивацию многим молодым спортсменам. Привлек в ЮФС в рашу ( будем честны).
Спасибо Хабиба и Конору. Я пошел спать
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий