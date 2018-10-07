"Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Накануне

Центральный матч 8-го тура, а то и всего первого круга чемпионата, Англии будет сыгран на "Энфилде", где сойдутся два главных претендента на чемпионский титул Премьер-Лиги, как полагают эксперты и букмекеры. "Ливерпуль" против "Манчестер Сити"!

Матч "Ливерпуля" и "Сити" — самое вкусное блюдо, которое может предложить Премьер-Лига здесь и сейчас. Два матча чемпионата в прошлом сезоне, когда команды забили на двоих 12 голов и подарили массу эмоций разных оттенков и тональности, были украшением сезона, а когда команды сошлись еще и в четвертьфинале Лиги Чемпионов, мы увидели новый спектакль, где солировал уже "Ливерпуль".



В новом сезоне мы видим немного изменившийся "Ливерпуль" — более прагматичный и вариативный, но все еще способный стать ураганом у чужих ворот, если того потребует ситуация. Пока что в этом сезоне команде Клоппа пришлось отыгрываться в чемпионате только один раз, и "красные" справились с задачей не без труда в матче с "Челси", что говорит о том, что их атака пока далека от оптимальной формы.



Поражение же от "Наполи" в Лиге Чемпионов может послужить добрую службу "Ливерпулю" и показать, что становиться слишком прагматичной этой команде не стоит. Новоприобретенная надежность в обороне с Алиссоном и парой Гомес-Ван Дейк — это хорошо, но слишком сильно надеяться на эти факторы ну нужно. Предположим, что Клопп сделает правильные выводы из случившегося, и против "Сити" мы увидим "Ливерпуль" лучшего качества — в первую очередь в атаке.



"Манчестер Сити" также успел получить по носу в Лиге Чемпионов от "Лиона", да и с "Хоффенхаймом", выстроившим качественные оборонительные редуты у своих ворот после быстрого гола, "горожане" были не очень убедительны. Есть у команды Пепа проблемы с преодолением массированной обороны и реализацией моментов, но против "Ливерпуля" эти моменты будут не так уж важны.



Куда интереснее, как Гвардиола выстроит игру в обороне, ведь не секрет, что предыдущие поражения от "Ливерпуля" были обусловлены именно неумением "Сити" выдерживать интенсивное давление линии атаки "красных", перемещений магического треугольника мерсисайдцев и высоких скоростных данных Мане, Фирмино и Салаха. Все же центр обороны "Сити" достаточно медлителен в любом сочетании, а попытки играть в защите высоко против "Ливерпуля" очень опасны — особенно, когда "красные" поведут в счете и настроятся на контратаки.



Слова



Юрген Клопп, "Ливерпуль": "Я не думаю, что в данный момент есть смысл думать о титуле. "Манчестер Сити" — всегда жесткий соперник, даже когда мы выиграли у них со счетом 3:0 в Лиге Чемпионов. Да и когда мы выиграли 4:3 в чемпионате, они были очень хороши. Они никогда не сдаются — даже при 1:4. Мы должны показать свою лучшую игру, чтобы удерживать их подальше от наших ворот. Это будет тяжелая работа, но нет никаких проблем — мы знаем, что делать".



Пеп Гвардиола: "Ливерпуль" обыграет немало команд, не только "Манчестер Сити". "Ливерпуль" — одна из лучших команд Англии, и мы стараемся быть рядом с ними во многих смыслах. Юрген Клопп обладает качествами, благодаря которым "Ливерпуль" стал узнаваемым. В конце концов, его команды, как и мои — настроены на победу. Я не играю против менеджера, мы играем против "Ливерпуля". Он отличный менеджер, и я его очень уважаю — за то, какие команды он строит, за его проактивный стиль футбола".



Интересные факты



— "Ливерпуль" не проигрывает в 17 домашних матчах против "Манчестер Сити" во всех соревнованиях — 12 побед, пять ничьих;

— последний раз "Ливерпуль" проигрывал "горожанам" на "Энфилде" в мае 2003 года — 1:2, когда за гостей отметился дублем Николя Анелька, а в составе "Сити" играли Кевин Хорлок, Петер Шмейхель, Сильвен Дистен, Давид Соммейль, Али Бенарбия и Робби Фаулер;

— "Сити" может проиграть четвертый раз одному и тому же клубу на протяжении календарного года в третий раз в своей истории — такое раньше случалось в матчах с "Гримсби" в 1936 году и с "Тоттенхэмом" в 1993;

— с учетом матча в Международном Кубке Чемпионов, проигранного "Сити" 1:2, поражение в этом матче может стать пятым за год для "горожан" с "Ливерпулем", причем в предыдущих четырех "красные" забивали в ворота "Сити" минимум дважды;

— в прошлом сезоне в двух матчах чемпионата между этими командами было забито 12 голов — "Ливерпуль" выиграл 4:3 дома, но проиграл 0:5 на выезде;

— "Ливерпуль" не проигрывает уже в 24 домашних матчах чемпионата кряду — текущая лучшая серия клуба в истории Премьер-Лиги. Последний раз на своем поле в Премьер-Лиге "Ливерпуль" проигрывал "Кристал Пэлас" в апреле 2017 года;

— "Ливерпуль" может выиграть пять домашних матчей чемпионата кряду впервые с момента, когда в период с января по апрель 2014 года удалось выиграть шесть;

— "Ливерпуль" не проигрывает в 13 последних домашних матчах чемпионата с представителями топ-6, с момента поражения от "Манчестер Юнайтед" в январе 2016 года;

— если "Ливерпуль" не пропустит от "Манчестер Сити", то сравняется с рекордной клубной серией "сухих" матчей, которая случилась в ноябре 2006-феврале 2007 годов и равнялась девяти матчам без пропущенных голов;

— "Ливерпуль" не пропускает на "Энфилде" в чемпионате с февраля, когда "Вест Хэм" забил, но проиграл 4:1 — 751 минуту;

— Мохамед Салах забил 14 голов в последних 16 матчах на "Энфилде";

— Салах забил три гола и отдал две голевые передачи в трех последних матчах против "Сити";

— единственное поражение "Сити" в последних 25 выездных матчах чемпионата случилось в январе, когда "горожане" проиграли 3:4 "Ливерпулю" на "Энфилде";

— со старта прошлого сезона "Манчестер Сити" набрал невероятные 27 очков из 33 возможных в матчах с командами, финишировавшими в топ-6 по итогам прошлого сезона, в то время как "Ливерпуль" набрал только 14 очков в 12 таких матчах;

— "Манчестер Сити" в этом сезоне забил больше всего голов в первых таймах — 11, на один мяч больше, чем "Ливерпуль";

— Пеп Гвардиола проиграл семь матчей командам Юргена Клоппа — никому из менеджеров он не проигрывал чаще;

— Рахим Стерлинг принял участие в организации 35 голов в чемпионате со старта прошлого сезона — только Салах (46) и Харри Кейн (36) имеют лучшие показатели, чем вингер "Сити".



Кадровая ситуация



У "Ливерпуля" есть вопросы по готовности сыграть в этом матче Наби Кейта — он провел ночь со среды на четверг в неаполитанской больнице, после того как случился спазм в спине, но, по словам Клоппа, Кейта имеет шансы сыграть против "Сити". Таким образом, в лазарете "Ливерпуля" остаются только Адам Лаллана и Алекс Окслейд-Чемберлен.



У "Сити" вернулись к тренировкам Бенжамен Менди и Кевин Де Брюйне, и теоретически оба могут выйти на поле в игре против "Ливерпуля". Илкай Гюндоган пройдет фитнесс-тест перед игрой в связи с повреждением задней поверхности бедра, а вот Фабин Дельф точно не сыграет.



Тактика



У "Ливерпуля" нет никаких вопросов по составу — в этом сезоне он редко меняется у Клоппа, а изменения в основном касаются ротации в матчах Лиги Чемпионов и Кубка Лиги, а также выбора на позиции опорника — Хендерсон сейчас подменяет травмированного Кейта. У Клоппа есть два джокера, способных активно влиять на исход матча — Шакири и Старридж, а также Матип, который может стать дополнительным центральным защитником, если нужно будет удерживать победный результат в концовке игры.



Шакири пока что не готов к игре в основе в важных матчах, так как слабо работает на оборону и не понимает основных принципов "гегенпрессинга" Клоппа, но швейцарца брали не для того, чтобы он постоянно играл в стартовом составе — Клоппу важна его взрывная сущность и умение бить издали и исполнять стандарты. В заключительной фазе игры такие игроки способны "сделать разницу" — когда соперник устал и недорабатывает в обороне. Вдобавок нестандартные действия Шакири могут помочь преодолеть массированную оборону противника.



Что же касается Старриджа, то он доказал собственную ценность в игре против "Челси", где спас для "Ливерпуля" ничью одним великолепным ударом. При всей своей травматичности, Даниэль остается сильным игроком, с хорошо поставленным ударом и умением найти голевой момент даже при пяти или 10 минутах нахождения на поле.



У "Манчестер Сити" есть вопрос по обороне — в центре Гвардиола будет выбирать между Отаменди и Компани и, скорее всего, предпочтет капитана, так как лидерские качества того будут нужны против "Ливерпуля", к тому же Отаменди медлителен, и его слабые стороны не раз использовали в предыдущих матчах игроки атаки "красных".



Но самый главный вопрос — кто сыграет слева. Александр Зинченко провел на позиции левого защитника две игры — против "Оксфорда" и "Брайтона", но все мы понимаем, что он не совсем защитник и годится только для матчей, где "Сити" 90% времени проводит на чужой половине поля. С "Хоффенхаймом" слева сыграл Лапорт и также оказался неубедительным вариантом, потому Гвардиоле стоит надеяться, что Менди восстановился и готов к игре. Кроме того, есть информация, что "травма" Бенжамена — это на самом деле дисциплинарные меры от Пепа, уставшего от постоянных опозданий француза на тренировки.



Де Брюйне приступил к тренировкам, но играть, а уже тем более выходить в стартовом составе в таком матче, он пока что не готов. Фернандиньо в окружении однофамильцев Бернарду и Давида — оптимальный вариант для организации игры в центре поля, а вот на позиции вингеров "Сити" есть вопросы — Сане явно набирает форму и выглядит все лучше с каждым матчем, тогда как Стерлинг традиционно нестабилен и иногда просто теряется на поле. Рияд Махрез готов его подменить, но не исключен и его выход в основе — алжирец очень старается проявить себя, и мало в чем сейчас уступает Стерлингу.



Ориентировочные составы



"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Милнер, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане



"Манчестер Сити": Эдерсон — Уолкер, Компани, Лапорт, Менди — Бернарду Силва, Фернандиньо, Давид Силва — Стерлинг, Агуэро, Сане



Прогноз и ставки



"Ливерпуль" умеет играть против "Манчестер Сити", что и доказал в трех последних матчах (с учетом Международного Кубка Чемпионов — четырех), где забивал в ворота "горожан" минимум дважды. Качественно игра в обороне "Сити" не изменилась, а стало быть "Ливерпуль" снова будет иметь преимущество, если сыграет в атаке так, как умеет. Предположим, что "Ливерпуль" выиграет, а также снова забьет как минимум дважды. На это можно поставить с красивым коэффициентом 2.0 в легальной букмекерской конторе 1хСтавка.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru