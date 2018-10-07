Гвардиола обещает не "парковать автобус" на "Энфилде"

Рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола пообещал, что не будет использовать оборонительный стиль игры в воскресном матче с "Ливерпулем".

Несмотря на то, что за последние 15 лет "горожане" всего один раз побеждали на "Энфилде", а сам Гвардиола уже трижды проиграл "красным" в гостевых матчах, Пеп не будет изменять своему стилю.



"Я никогда не понимал, зачем приезжать на большие матчи и только обороняться. С нами этого не произойдет. Мы приедем туда не для того, чтобы защищаться".



"Мы построили атакующую команду, в которой каждый игрок остается самим собой. Вот чего я хочу от парней. Мы не так уж часто играем в матчах такого масштаба, поэтому не нужно изобретать велосипед".



"Если мы проиграем, я поздравлю Юргена и его парней. Но я постараюсь убедить своих игроков сыграть в свой футбол - даже на "Энфилде".



"Мы не приедем туда защищаться сразу по двум причинам. Во-первых, это скучно; во-вторых, мы строили команду не для этого. Да, Мане, Салах и Фирмино очень опасны, но мы хотим атаковать не меньше", - цитирует Гвардиолу Daily Mirror.