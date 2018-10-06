Фердинанд считает, что на карьере Байи в МЮ был поставлен крест
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что на карьере защитника Эрика Байи на "Олд Траффорд" можно поставить крест после матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла".
Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо был вынужден снять Байи с игры уже на 19-й минуте субботнего матча, когда "сороки" вели в счете 0:2. В эпизоде с обоими голами Эрика просто не оказалось на своей позиции в центре обороны.
По мнению Фердинанда, теперь для 24-летнего ивуарийца уже нет пути обратно. Байи подвел команду в трудный момент и больше не получит второго шанса.
"Я сочувствую Скотту Мактоминею — он является центральным полузащитником, но был вынужден играть в центре обороны".
"Я не вижу пути обратно для Байи после его поспешной замены. Еще до матча тренер говорил, что у него нет защитников, которые могут начинать игру из обороны. В данном случае он стал козлом отпущения", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.
06.10.2018 23:05
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Просто африканца подговорили в раздевалке насчет слива Жозе, но он переусердствовал.
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Брат Джилобаджи!
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похожая ситуация была с Ловреном в матче прошлого сезона против Ливерпуль - Тоттенхэм. В 1м тайме привез 2 гола и его тут же поменяли поспешно. Но после этого он стал только сильнее и вторую половину сезона провел весьма надежно.
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Я уже третий год говорю, что этот негр - уровень чемпионшипа. Ни в обороне играть не умеет, ни атаки начинать, постоянно теряет позицию. Гавно похлеще бакаёки. Просто выброшенные на ветер деньги.
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