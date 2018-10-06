Фердинанд считает, что на карьере Байи в МЮ был поставлен крест

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что на карьере защитника Эрика Байи на "Олд Траффорд" можно поставить крест после матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо был вынужден снять Байи с игры уже на 19-й минуте субботнего матча, когда "сороки" вели в счете 0:2. В эпизоде с обоими голами Эрика просто не оказалось на своей позиции в центре обороны.



По мнению Фердинанда, теперь для 24-летнего ивуарийца уже нет пути обратно. Байи подвел команду в трудный момент и больше не получит второго шанса.



"Я сочувствую Скотту Мактоминею — он является центральным полузащитником, но был вынужден играть в центре обороны".



"Я не вижу пути обратно для Байи после его поспешной замены. Еще до матча тренер говорил, что у него нет защитников, которые могут начинать игру из обороны. В данном случае он стал козлом отпущения", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.