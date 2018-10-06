Моуриньо похвалил игроков за желание победить

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо похвалил своих игроков за желание перевернуть матч с "Ньюкаслом".

Проигрывая после первого тайма 0:2, после перерыва "красные дьяволы" забили три мяча и одержали волевую и одновременно важную победу. Несмотря на то, что все замены Моуриньо сработали, португалец отдал должное игрокам.



"Дело не в заменах, дело в менталитете и желании побеждать. Как я говорил раньше, ни один игрок не может быть важнее клуба. Во втором тайме футболисты отдали все свои силы, они не могли сделать больше".



"Мне 55 лет, но я впервые вижу, как объявлена охота на людей. Я могу справиться с этим, но некоторые ребята нет. Вы могли заметить это по первому тайму. Мы допускали ошибки, паниковали. Каждый пас, пущенный в штрафную, мог завершиться голом. В какой-то момент я подумал, что мы можем забить сами себе".



"Во втором тайме мы показали гордость. Мы понимаем, что у "Ньюкасла" проблемы, но нам тоже были нужны три очка. Футбольные клубы сотканы не только из простых побед. Они состоят и из таких побед тоже. Даже если бы игра завершилась вничью, парни заслужили похвалу в свой адрес", - рассказал Моуриньо BBC.