"Юнайтед" победил "Ньюкасл", уступая в два мяча

Алексис Санчес Пропустив два быстрых гола, "Манчестер Юнайтед" нашел в себе силы отыграться и одержал волевую победу над "Ньюкаслом" — 3:2.

По сравнению с ничьей против "Валенсии" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "красных дьяволов" появились Эшли Янг, Скотт Мактоминей и Антони Мартиаль, заменив Антонио Валенсию, Маруана Феллайни и Алексиса Санчеса.

Наставник "сорок" Рафаэль Бенитес впервые доверил место в старте японскому нападающему Йосинори Муто. Также с первых минут появились Федерико Фернандес и Хавьер Манкильо.

Оборона домашней команды дала сбой уже спустя семь минут после начала матча. Неманья Матич не смог прервать пас в центре поля на Айозе Переса, который тут же отдал вперед на Кенеди, а бразилец технично убрал в сторону Янга и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1.

А на 10-й минуте "Ньюкасл" внезапно удвоил счет. Муто было позволено не только принять мяч в центре штрафной, но также развернуться и пробить — 0:2. На сей раз на растерзание атакующего игрока вновь остался Янг.

Очень скоро Жозе Моуриньо попытался перестроить игру своей команды, на 18-й минуте выпустив Хуана Мату вместо Эрика Байи.

В дальнейшем "Юнайтед" удалось наладить контроль над мячом и территорией, но опаснее по-прежнему смотрелся "Ньюкасл". "Сороки" были нацеленнее на ворота, тогда как "дьяволы" за весь первый тайм отметились лишь парой разминочных ударов в створ, атакуя крайне примитивно.

В начале второго тайма хозяева создали отличный момент. Голкипер гостей Мартин Дубравка отразил дальний удар Поля Погба с рикошетом, но прямо на Матича. Перед Неманьей были пустые ворота, однако серб послал мяч в мимо.

После перерыва давление "дьяволов" на ворота Дубравки возросло, тогда как "Ньюкасл" стал контратаковать все реже. На 70-й минуте "Юнайтед" удалось отыграть один гол благодаря классному исполнению штрафного Матой — 1:2.

Гол Маты окрылил "дьяволов". "Сороки" стали чересчур жаться к своим воротам и на 75-й минуте пропустили второй гол. Мартиаль сыграл в стенку с Погба, после чего пробил из пределов штрафной в ближний угол — 2:2.

Продолжить игру в столь же высочайшем темпе хозяева не смогли, однако "Ньюкасл" уже был предельно измотан и все-таки позволил сопернику вырвать победу. На последней минуте Алексис Санчес, затаившись за спиной Мартиаля, замкнул головой подачу с фланга — 3:2.

Насколько плох был "Юнайтед" в первом тайме, настолько же хорош во втором. Правда, преображение в игре "дьяволов" было бы невозможно без спада у "Ньюкасла", который после перерыва почти перестал огрызаться и стал слишком жаться к своим воротам. Жозе Моуриньо ответил своим критикам и теперь ждет, что на это скажет руководство клуба.

"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл". Отчет о матче



Метки Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2018 21:30

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. mcferson 06.10.2018 23:22 # mcferson
    посмотрел обзор матича, Рэш, Матич - как могли сливали Моура, так нет же, спаслись

    (ответить)

  2. hollywood-hoe 06.10.2018 23:19 # hollywood-hoe
    Сегодня первый раз буду смотреть юфс. Интересно ради чего пол года пиздежа было

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  3. hollywood-hoe 06.10.2018 23:18 # hollywood-hoe
    Ебать вы все тут майоры разведки

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  4. sir 06.10.2018 23:02 # sir
    Если честно, не думаю, что игроки сливают Маура. Тот факт, что никто не понимает в какой футбол они играют, никто не отменял. Более того, в след сезоне хочу видеть Зидана, а не Маура. Это не слив, это тупик, радикальный кризис, но не слив.
    Вместе с мауром жду ухода Санчеса, ибо дорогу Рэшфорду.

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  5. ry-l 06.10.2018 23:01 # ry-l
    Пустой голове дагестанского бомжа осталось находиться на своих плечах последние 8 часов.

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  6. coon4 06.10.2018 22:52 # coon4
    Исус единственный супер герой который жил в реале, а про него ничего достойного так и не сняли, зато про какую-то мутантскую залупу бтв пачками пилят каждый год.

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  7. rentv 06.10.2018 22:32 # rentv
    06.10.2018 21:51 #
    mcferson

    Ах ты гад! Мы еще раз пойдём))

    Источник: http://fapl.ru/posts/65728/?c=1#c6733717


    Обьясните плиз

    1) Веном настолько ахуенный фильм
    2) У Ферсона настолько плохой вкус
    3) У Ферсона настолько плохая память

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  8. rentv 06.10.2018 22:30 # rentv
    Блять, всё таки пиздец неудобно, что ЮФС так поздно идёт.

    Я уже всё что под просмотр купил выпил и сожрал.

    И чё делать?

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  9. royal-arsenal 06.10.2018 22:27 # royal-arsenal
    Кароч, Сити и Ливер катают ничейку. Саут и Челси тоже.
    А мы побеждаем Фулхэм
    И получается адекватная ситуация по таблице, перед перерывом на игры сборных:
    1. МС 20
    2. Ливер 20
    3. Арсенал 18
    4. Челси 18
    5. ТТХ 18

    --
    то бишь, есть МС и Ливер, и 3 лондонские команды чуть хуже их, по игре

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  10. bekskeks 06.10.2018 22:12 # bekskeks
    В гонке
    МЮ возрождается! Ждем серию побед от гения Жозе
    #ггмю#вгоне

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  11. chr1s8rown 06.10.2018 22:09 # chr1s8rown
    фортуна издевается над МУсосом

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  12. skychnie-oboi 06.10.2018 21:50 # skychnie-oboi
    Ню такой мусор, 4 игрока сзади остаются под отскок.И все равно 1 игрок Мю выигрывает позицию и забирает мяч разгоняя контру.
    Просто шлак - без футбольного интеллекта и культуры понимания игры.

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  13. ccchelsea 06.10.2018 21:48 # ccchelsea
    Реал в 4 игре подряд забить не может, лол.

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  14. mcferson 06.10.2018 21:47 # mcferson
    Ну и чудненько

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  15. royal-arsenal 06.10.2018 21:47 # royal-arsenal
    Бенитеса чёт жалко..
    Когда же он уже победит в АПЛ

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  16. el-ray 06.10.2018 21:46 # el-ray
    Надеюсь, что в раздевалке Хосе донес инстаграммным полупидорам, что быть игроком МЮ, это вам бля не ливерпуль. Жду серии побед.

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  17. rap-woiska 06.10.2018 21:46 # rap-woiska
    Великая победа ,Великого клуба с великим тренером ,АВЕ ЖОЗЕ, ЖИВИ !!!!!

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  18. skychnie-oboi 06.10.2018 21:45 # skychnie-oboi
    Ухахаха посмотрел обзор Реала - ебаная мразь Куртуа привезла гол.)))
    Он 1/5000 Наваса не стоит.

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  19. el-ray 06.10.2018 21:41 # el-ray
    Бухаю лучший el ron на нашей планете за прекрасную победу, за то, что МЮ жив, за то, что игроки играли за команду, за болельщиков, за тренера. И не чокаясь за рваные жеппы местных типа болельщиков МЮ, а по факту, типичными гомосексуалистами.

    La verdad

    P.S. Лучший el ron - Diplomatico (экспорт Botucal), делается на родине лучшего рома Bolivarian Republic of Venezuela.

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  20. liverfun 06.10.2018 21:40 # liverfun
    победа имени марсиаля, именно он предпочел не отдавать во фланг, а пойти в штрафную и заработать фол, во 2 голе тоже все сам сделал.
    похоже у мавриньо был план с навесов затолкать, а там может пойдет игра, вот только нихера это не работало, зато 100% поставит себя одним из главных творцов победы.
    касл жаль, здорово играли, но с такими игроками, как диаме и атсу, далеко не уедешь
    розанов верно сказал, что весь чемп на эмоциях не отыграешь, сегодня мавриньо надеюсь спасся от увольнения, ибо команды у маню как не было, так и нет

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