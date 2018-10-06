"Юнайтед" победил "Ньюкасл", уступая в два мяча

Пропустив два быстрых гола, "Манчестер Юнайтед" нашел в себе силы отыграться и одержал волевую победу над "Ньюкаслом" — 3:2.

По сравнению с ничьей против "Валенсии" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "красных дьяволов" появились Эшли Янг, Скотт Мактоминей и Антони Мартиаль, заменив Антонио Валенсию, Маруана Феллайни и Алексиса Санчеса.



Наставник "сорок" Рафаэль Бенитес впервые доверил место в старте японскому нападающему Йосинори Муто. Также с первых минут появились Федерико Фернандес и Хавьер Манкильо.



Оборона домашней команды дала сбой уже спустя семь минут после начала матча. Неманья Матич не смог прервать пас в центре поля на Айозе Переса, который тут же отдал вперед на Кенеди, а бразилец технично убрал в сторону Янга и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1.



А на 10-й минуте "Ньюкасл" внезапно удвоил счет. Муто было позволено не только принять мяч в центре штрафной, но также развернуться и пробить — 0:2. На сей раз на растерзание атакующего игрока вновь остался Янг.



Очень скоро Жозе Моуриньо попытался перестроить игру своей команды, на 18-й минуте выпустив Хуана Мату вместо Эрика Байи.



В дальнейшем "Юнайтед" удалось наладить контроль над мячом и территорией, но опаснее по-прежнему смотрелся "Ньюкасл". "Сороки" были нацеленнее на ворота, тогда как "дьяволы" за весь первый тайм отметились лишь парой разминочных ударов в створ, атакуя крайне примитивно.



В начале второго тайма хозяева создали отличный момент. Голкипер гостей Мартин Дубравка отразил дальний удар Поля Погба с рикошетом, но прямо на Матича. Перед Неманьей были пустые ворота, однако серб послал мяч в мимо.



После перерыва давление "дьяволов" на ворота Дубравки возросло, тогда как "Ньюкасл" стал контратаковать все реже. На 70-й минуте "Юнайтед" удалось отыграть один гол благодаря классному исполнению штрафного Матой — 1:2.



Гол Маты окрылил "дьяволов". "Сороки" стали чересчур жаться к своим воротам и на 75-й минуте пропустили второй гол. Мартиаль сыграл в стенку с Погба, после чего пробил из пределов штрафной в ближний угол — 2:2.



Продолжить игру в столь же высочайшем темпе хозяева не смогли, однако "Ньюкасл" уже был предельно измотан и все-таки позволил сопернику вырвать победу. На последней минуте Алексис Санчес, затаившись за спиной Мартиаля, замкнул головой подачу с фланга — 3:2.



Насколько плох был "Юнайтед" в первом тайме, настолько же хорош во втором. Правда, преображение в игре "дьяволов" было бы невозможно без спада у "Ньюкасла", который после перерыва почти перестал огрызаться и стал слишком жаться к своим воротам. Жозе Моуриньо ответил своим критикам и теперь ждет, что на это скажет руководство клуба.



"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл". Отчет о матче