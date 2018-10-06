"Юнайтед" победил "Ньюкасл", уступая в два мяча
Пропустив два быстрых гола, "Манчестер Юнайтед" нашел в себе силы отыграться и одержал волевую победу над "Ньюкаслом" — 3:2.
По сравнению с ничьей против "Валенсии" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "красных дьяволов" появились Эшли Янг, Скотт Мактоминей и Антони Мартиаль, заменив Антонио Валенсию, Маруана Феллайни и Алексиса Санчеса.
Наставник "сорок" Рафаэль Бенитес впервые доверил место в старте японскому нападающему Йосинори Муто. Также с первых минут появились Федерико Фернандес и Хавьер Манкильо.
Оборона домашней команды дала сбой уже спустя семь минут после начала матча. Неманья Матич не смог прервать пас в центре поля на Айозе Переса, который тут же отдал вперед на Кенеди, а бразилец технично убрал в сторону Янга и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1.
А на 10-й минуте "Ньюкасл" внезапно удвоил счет. Муто было позволено не только принять мяч в центре штрафной, но также развернуться и пробить — 0:2. На сей раз на растерзание атакующего игрока вновь остался Янг.
Очень скоро Жозе Моуриньо попытался перестроить игру своей команды, на 18-й минуте выпустив Хуана Мату вместо Эрика Байи.
В дальнейшем "Юнайтед" удалось наладить контроль над мячом и территорией, но опаснее по-прежнему смотрелся "Ньюкасл". "Сороки" были нацеленнее на ворота, тогда как "дьяволы" за весь первый тайм отметились лишь парой разминочных ударов в створ, атакуя крайне примитивно.
В начале второго тайма хозяева создали отличный момент. Голкипер гостей Мартин Дубравка отразил дальний удар Поля Погба с рикошетом, но прямо на Матича. Перед Неманьей были пустые ворота, однако серб послал мяч в мимо.
После перерыва давление "дьяволов" на ворота Дубравки возросло, тогда как "Ньюкасл" стал контратаковать все реже. На 70-й минуте "Юнайтед" удалось отыграть один гол благодаря классному исполнению штрафного Матой — 1:2.
Гол Маты окрылил "дьяволов". "Сороки" стали чересчур жаться к своим воротам и на 75-й минуте пропустили второй гол. Мартиаль сыграл в стенку с Погба, после чего пробил из пределов штрафной в ближний угол — 2:2.
Продолжить игру в столь же высочайшем темпе хозяева не смогли, однако "Ньюкасл" уже был предельно измотан и все-таки позволил сопернику вырвать победу. На последней минуте Алексис Санчес, затаившись за спиной Мартиаля, замкнул головой подачу с фланга — 3:2.
Насколько плох был "Юнайтед" в первом тайме, настолько же хорош во втором. Правда, преображение в игре "дьяволов" было бы невозможно без спада у "Ньюкасла", который после перерыва почти перестал огрызаться и стал слишком жаться к своим воротам. Жозе Моуриньо ответил своим критикам и теперь ждет, что на это скажет руководство клуба.
"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл". Отчет о матче
06.10.2018 21:30
Просмотров: 4261
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Последние комментарии:
посмотрел обзор матича, Рэш, Матич - как могли сливали Моура, так нет же, спаслись
(ответить)
Сегодня первый раз буду смотреть юфс. Интересно ради чего пол года пиздежа было
(ответить)
Ебать вы все тут майоры разведки
(ответить)
Если честно, не думаю, что игроки сливают Маура. Тот факт, что никто не понимает в какой футбол они играют, никто не отменял. Более того, в след сезоне хочу видеть Зидана, а не Маура. Это не слив, это тупик, радикальный кризис, но не слив.
Вместе с мауром жду ухода Санчеса, ибо дорогу Рэшфорду.
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Пустой голове дагестанского бомжа осталось находиться на своих плечах последние 8 часов.
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Исус единственный супер герой который жил в реале, а про него ничего достойного так и не сняли, зато про какую-то мутантскую залупу бтв пачками пилят каждый год.
(ответить)
06.10.2018 21:51 #
mcferson
Ах ты гад! Мы еще раз пойдём))
Источник: http://fapl.ru/posts/65728/?c=1#c6733717
Обьясните плиз
1) Веном настолько ахуенный фильм
2) У Ферсона настолько плохой вкус
3) У Ферсона настолько плохая память
(ответить)
Блять, всё таки пиздец неудобно, что ЮФС так поздно идёт.
Я уже всё что под просмотр купил выпил и сожрал.
И чё делать?
(ответить)
Кароч, Сити и Ливер катают ничейку. Саут и Челси тоже.
А мы побеждаем Фулхэм
И получается адекватная ситуация по таблице, перед перерывом на игры сборных:
1. МС 20
2. Ливер 20
3. Арсенал 18
4. Челси 18
5. ТТХ 18
--
то бишь, есть МС и Ливер, и 3 лондонские команды чуть хуже их, по игре
(ответить)
В гонке
МЮ возрождается! Ждем серию побед от гения Жозе
#ггмю#вгоне
(ответить)
фортуна издевается над МУсосом
(ответить)
Ню такой мусор, 4 игрока сзади остаются под отскок.И все равно 1 игрок Мю выигрывает позицию и забирает мяч разгоняя контру.
Просто шлак - без футбольного интеллекта и культуры понимания игры.
(ответить)
Реал в 4 игре подряд забить не может, лол.
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Ну и чудненько
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Бенитеса чёт жалко..
Когда же он уже победит в АПЛ
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Надеюсь, что в раздевалке Хосе донес инстаграммным полупидорам, что быть игроком МЮ, это вам бля не ливерпуль. Жду серии побед.
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Великая победа ,Великого клуба с великим тренером ,АВЕ ЖОЗЕ, ЖИВИ !!!!!
(ответить)
Ухахаха посмотрел обзор Реала - ебаная мразь Куртуа привезла гол.)))
Он 1/5000 Наваса не стоит.
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Бухаю лучший el ron на нашей планете за прекрасную победу, за то, что МЮ жив, за то, что игроки играли за команду, за болельщиков, за тренера. И не чокаясь за рваные жеппы местных типа болельщиков МЮ, а по факту, типичными гомосексуалистами.
La verdad
P.S. Лучший el ron - Diplomatico (экспорт Botucal), делается на родине лучшего рома Bolivarian Republic of Venezuela.
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победа имени марсиаля, именно он предпочел не отдавать во фланг, а пойти в штрафную и заработать фол, во 2 голе тоже все сам сделал.
похоже у мавриньо был план с навесов затолкать, а там может пойдет игра, вот только нихера это не работало, зато 100% поставит себя одним из главных творцов победы.
касл жаль, здорово играли, но с такими игроками, как диаме и атсу, далеко не уедешь
розанов верно сказал, что весь чемп на эмоциях не отыграешь, сегодня мавриньо надеюсь спасся от увольнения, ибо команды у маню как не было, так и нет
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