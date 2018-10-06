Почеттино: "Важнее всего было просто победить"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал невзрачную игру своей команды в победном матче против "Кардиффа".

В субботу "шпоры" отпраздновали минимальную победу над одной из худших команд Премьер-Лиги, забив гол уже на восьмой минуте усилиями Эрика Дайера.



Забить второй гол "Тоттенхэму" не помогло даже удаление Джо Роллса во втором тайме у соперника, однако на данной стадии, после утомительного матча Лиги Чемпионов посреди недели и с ворохом кадровых проблем, Почеттино было важно просто победить.



"После матча с "Барселоной" в среду важнее всего было победить. Мы создали много моментов, но не могли прикончить игру. Я рад уйти на международный перерыв с 18 очками. Мы позволили сопернику создать считанное количество моментов и заканчивали матч, контролируя игру".



"Мы в одном очке от вершины Премьер-Лиги, но мы должны значительно прибавить. До следующего матча две недели, но нас ждет очень тяжелое расписание, когда мы вернемся. Надеюсь, после перерыва мы сможем рассчитывать на большее количество игроков", — сообщил Почеттино BBC.