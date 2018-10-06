Эмери не придает значения победной серии "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что не придает большого значения своей победной серии и устремлен на матчи, которые ждут "канониров" впереди.

Проиграв свои первые два матча на новом месте работы, против чемпиона Премьер-Лиги "Манчестер Сити" и обладателя Кубка Англии "Челси", затем Эмери одержал восемь побед кряду во всех соревнованиях.



Однако Унаи не собирается расслабляться и уверяет, что наладившиеся результаты не нарушат его концентрацию.



"Обычно я не оглядываюсь назад. Каждый день я думаю о предстоящих матчах — тех, что впереди. Победили мы или проиграли, каждый матч дает мне много информации о том, как прибавить. Каждый тренер хочет побеждать, но это нелегко".



"Каждый день и каждый матч представляют для меня новый вызов, а оглядываться на прошлые матчи — это не есть хорошо ни для нас, ни для меня".



"Сейчас я сосредоточен исключительно на матче против "Фулхэма" в воскресенье, на том, чтобы набрать три очка и продолжить восхождение по таблице", — цитирует Эмери Sky Sports.