Эмери не придает значения победной серии "Арсенала"
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что не придает большого значения своей победной серии и устремлен на матчи, которые ждут "канониров" впереди.
Проиграв свои первые два матча на новом месте работы, против чемпиона Премьер-Лиги "Манчестер Сити" и обладателя Кубка Англии "Челси", затем Эмери одержал восемь побед кряду во всех соревнованиях.
Однако Унаи не собирается расслабляться и уверяет, что наладившиеся результаты не нарушат его концентрацию.
"Обычно я не оглядываюсь назад. Каждый день я думаю о предстоящих матчах — тех, что впереди. Победили мы или проиграли, каждый матч дает мне много информации о том, как прибавить. Каждый тренер хочет побеждать, но это нелегко".
"Каждый день и каждый матч представляют для меня новый вызов, а оглядываться на прошлые матчи — это не есть хорошо ни для нас, ни для меня".
"Сейчас я сосредоточен исключительно на матче против "Фулхэма" в воскресенье, на том, чтобы набрать три очка и продолжить восхождение по таблице", — цитирует Эмери Sky Sports.
06.10.2018 20:00
Просмотров: 424
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
каждый матч дает мне много информацию
Источник: http://fapl.ru/posts/65726/
Михайло, тебя козоебы покусали или стобальники егэшные?
(ответить)
Локи, тащи!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий