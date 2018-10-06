Дайер принес "Тоттенхэму" победу над "Кардиффом"

"Тоттенхэм" отпраздновал победу над "Кардиффом" благодаря быстрому голу в исполнении Эрика Дайера — 1:0.

В стартовом составе у "шпор" произошло три изменения относительно поражения 2:4 от "Барселоны" в Лиге Чемпионов. Вернулись в команду Данни Роуз, Эрик Дайер и Мусса Сиссоко. Бен Дэвис, Виктор Ваньяма и Эрик Ламела переместились в запас.



Наставник "ласточек" Нил Уорнок освежил состав своей команды Джо Беннеттом и Джуниором Хойлеттом.



Хозяева сразу же взяли своего соперника в тиски. На восьмой минуте Данни Роуз попытался пройти по левому краю штрафной, но был лишен равновесия оппонентом. Правда, рефери Майк Дин не решился назначить пенальти.



Зато был назначен угловой, который "Тоттенхэм" результативно разыграл. Удар Давинсона Санчеса головой был заблокирован, однако мяч отскочил прямо в ноги Дайеру, который со считанных метров поразил свободный угол ворот — 1:0.



"Шпоры" продолжили нагнетать давление и вскоре совершили еще несколько опасных подходов к воротам, но ближе к середине первого тайма сняли ногу с педали газа и позволили "Кардиффу" провести ряд своих атак.



В концовке тайма Сон Хен Мин продрался вдоль лицевой линии, после чего сделал передачу под удар Лукаса Моуры, но техничный бразилец промахнулся мимо угла ворот. В следующей атаке уже сам Сон не попал в створ, упустив шанс уйти на перерыв с двумя голами перевеса.



Второй гол мог случиться и в самом начале второго тайма, однако удар головой Харри Кейна отразил голкипер гостей Нил Этеридж, а после добивания Моуры на самой линии ворот встал Шон Моррисон.



На 58-й минуте сказал свое веское слово Майк Дин, показав прямую красную карточку Джо Роллсу, который буквально срубил летевшего вперед Моуру, даже не думая об игре в мяч.



Как это порой бывает, удаление сплотило команду. "Ласточки" отметились опасным розыгрышем стандарта, а затем принялись отражать атаки "шпор", делая это уверенно и без паники.



Забить второй гол "Тоттенхэму" так и не удалось. Впрочем, хозяева сыграли надежно в концовке и не оставили сопернику шансов на спасение.



Судьбу матча решил единственный гол, забитый в самом начале. Это не отражает того преимущества — игрового и численного — которое имел "Тоттенхэм", однако три очка не могут не порадовать Маурисио Почеттино после тяжелого поединка посреди недели. "Шпоры" отправляются на международный перерыв зализывать раны в приподнятом настроении.



"Тоттенхэм" — "Кардифф". Отчет о матче