Фабрегас будет подражать Сарри, если станет тренером

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас присоединился к числу своих партнеров по команде, восхваляющих стиль Маурицио Сарри, и даже заявил, что будет подражать итальянцу, если однажды сам станет тренером.

Заступив на тренерский мостик "синих" минувшим летом, Сарри привел за собой из "Наполи" Жоржиньо, который воспользовался травмой Фабрегаса и прочно застолбил за собой место в центре поля.



Однако 31-летний испанец уже проникся идеями Маурицио, выразив свое восхищение новым стилем "Челси" после минимальной победы над "Види" в Лиге Европы.



"Вся игра идет через меня. Это то, что мне нравится. При Сарри я испытываю ощущения, которых, как я думал, уже никогда не испытаю снова".



"Вся игра проходит через меня или через Жоржиньо, это очень важная роль для тренера, здесь ты касаешься мяча по 100 раз за матч. Я учусь играть в этой роли, и я обожаю эту роль, она очень интересная".



"Учитывая его видение футбола, возможно, если в будущем я стану тренером, то буду мыслить очень похожим образом. Мне нравится это, и я тоже так вижу футбол".



"Я многому учусь у него, он работает действительно интересным образом, и я надеюсь, что наше сотрудничество будет долгим".



"Хотелось бы, чтобы он пришел чуть раньше. Это случилось немного поздно для моей карьеры. Я определенно очень доволен им", — цитирует Фабрегаса Sky Sports.