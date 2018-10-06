Сарри рассказал, почему Лофтус-Чик не играет за "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что полузащитнику Рубену Лофтус-Чику нужно прибавить в тактическом понимании, чтобы играть в его футбол.

22-летний Лофтус-Чик блестяще провел прошлый сезон на правах аренды в "Кристал Пэлас", после чего отправился со сборной Англии на Чемпионат Мира в России. Вернувшись в "Челси", Рубен вновь оказался на скамейке запасных и перестал вызываться в национальную команду.



В общей сложности полузащитник отыграл только 99 минут в рамках Лиги Европы и Премьер-Лиги в этом сезоне. Сарри не беспокоится на этот счет, но советует Рубену улучшить свое понимание сути игры и процессов в ней.



"Я увидел в нем отличного игрока с точки зрения техники и физической мощи. Но с точки зрения тактики ему нужно прибавить. Против "Виды" мы пропустили три-четыре контратаки. И команде, и Рубену нужно понять, как их предотвращать в дальнейшем".



"Сейчас ему лучше остаться в Кобхэме и полноценно тренироваться, чем уезжать в сборную. За последние три-четыре недели он занимался не слишком часто. Я рад, что теперь у него появится время на тренировки", - цитирует Сарри The Telegraph.