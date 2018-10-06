Бенитес гарантирует, что "Ньюкасл" останется в Премьер-Лиге
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заверил, что "сороки" сумеют избежать вылета из Премьер-Лиги в этом сезоне.
На этой неделе Бенитес, наконец, встретился с владельцем "Ньюкасла" Майком Эшли, которого за все время работы на "Сент-Джеймс Парк" видел только четыре раза. Во время совместного ужина мужчины обсудили планы на зимнее трансферное окно.
У Бенитеса остались только позитивные впечатления от разговора. Рафаэль убежден, что с необходимым бюджетом на усиление состава в январе сможет вывести "Ньюкасл" из зоны вылета, где команда обитает прямо сейчас.
"Детали разговора останутся между нами, но я настроен крайне оптимистично. Мы хорошо поговорили, и теперь я убежден, что мы останемся в Премьер-Лиге. Я даю 100%, что мы избежим вылета", - сообщил Бенитес The Guardian.
06.10.2018 16:00
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Офк надо быть абсолютно конченым чтоб не сохранить команду уровня касла в лиге. Даже офицант не настолько убог.
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