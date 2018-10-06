Почеттино встал на защиту Льориса

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что не поменял мнения об Уго Льорисе даже после необъяснимой ошибки вратаря в игре с "Барселоной".

Беспечная игра Льориса в среду вечером позволила каталонцам уверенно победить на "Уэмбли" в рамках Лиги Чемпионов со счетом 2:4. После этого поражения шансы "Тоттенхэма" на выход в плей-офф понизились до минимума.



Тем не менее, Почеттино не рассержен на француза после невыразительного перфоманса посреди недели. Наоборот, Маурисио продолжает высоко котировать чемпиона Мира.



"Он остается одним из лучших голкиперов на планете. В этом плане ничего не изменилось. Эта ошибка не заставит меня поменять мнение о нем. Я думаю о Льорисе так же, как и раньше", - цитирует Почеттино Sky Sports.