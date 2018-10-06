Райола: "Погба нет на рынке"
Агент Мино Райола заявил, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба недоступен для трансфера.
На прошлой неделе Погба в очередной раз повздорил с наставником "красных дьяволов" Жозе Моуриньо и был лишен права носить капитанскую повязку.
Вдобавок Поль продолжает демонстрировать весьма посредственную игру, что может навести его на мысли о смене клуба. Среди претендентов на чемпиона Мира в составе сборной Франции значатся "Барселона", ПСЖ и "Ювентус", однако Райола отказывается обсуждать возможный отъезд своего клиента с "Олд Траффорд".
"Я предпочитаю не говорить насчет него. Сейчас деликатный момент для него, но его нет на рынке", — сообщил Райола Rai Sport.
06.10.2018 14:00
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Нормчик. ща кэпом будет,верратти в пару прикупим и будем ебать еворопу с зиданов во главе.
камоне мочестер!!11
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