Моуриньо считает, что игроки должны разделить с ним ответственность

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отказался взять на себя всю ответственность за неудачный старт сезона.

К домашнему противостоянию с "Ньюкаслом" "красные дьяволы" подходят с серией из четырех матчей без побед с учетом всех соревнований. А в Премьер-Лиге подопечные Моуриньо проиграли три из семи первых поединков. Однако Жозе не считает, что виноват только он.



"Я согласен, что это недостаточно хорошо, но иногда есть вещи, которые зависят не только от тренера. Почему у нас возникли такие проблемы? В силу множества различных причин. Кто виноват в плохих результатах? Те же, кто виноват за великолепный прошлый сезон", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Также Жозе объяснил, почему "Юнайтед" так важно одержать победу против "Ньюкасла".



"Мы потерпели лишь одно поражение дома за весь сезон (от "Тоттенхэма" 27 августа). Лишь одно поражение в семи последних матчах. Но мы не побеждали в трех последних домашних матчах — три ничьи подряд".



"Мы не ощущаем себя побежденными, но у нас нет радости от побед. Поэтому нам так важно выиграть этот матч", — добавил Моуриньо.