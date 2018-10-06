Фабрегас хочет получить новый контракт с "Челси"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас заявил, что хочет заключить новый контракт со своим клубом.

На текущей неделе в прессе появились слухи, что 31-летний испанец готовится к уходу со "Стэмфорд Бридж" в конце сезона свободным агентом. Утверждалось, что агент Сеска уже приступил к изучению имеющихся вариантов продолжения карьеры.



Эта история не осталась без внимания со стороны Фабрегаса, который поспешил заверить, что счастлив в "Челси" и хотел бы задержаться здесь подольше. Теперь Сеск ждет, когда "синие" сделают первый шаг.



"Я очень открыт к этой идее. Если честно, пока клуб ничего не говорил. У меня остается еще восемь месяцев по действующему контракту, но я с радостью бы остался в клубе".



"Я счастливо провел здесь четыре с половиной года. Мы добились огромного успеха, многое выиграли. Думаю, у меня хорошие отношения с болельщиками и игроками. Я чувствую, что по-прежнему на многое способен, но теперь это зависит от клуба", — цитирует Фабрегаса The Guardian.