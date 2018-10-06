"Юнайтед" опроверг слухи о принятом решении уволить Моуриньо

Жозе Моуриньо "Манчестер Юнайтед" опроверг слухи о том, что главный тренер Жозе Моуриньо будет уволен в этот уикенд.

Накануне вечером издание Daily Mirror, ссылаясь на высокопоставленный источник на "Олд Траффорд", сообщило, что Моуриньо будет указано на дверь, независимо от исхода матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в субботу.

Однако сегодня утром "красные дьяволы" заверили Sky Sports, что никакого решения в отношении будущего Жозе не принято. Прямо сейчас Моуриньо не грозит немедленное увольнение.

Отметим, что к домашнему матчу против "сорок" подопечные Моуриньо подходят, не зная побед уже в четырех поединках с учетом всех соревнований. Пять матчей без побед — такого еще никогда не случалось в карьере Жозе.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, слухи

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2018 10:15

Количество просмотров Просмотров: 1852

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  1. winnerd 06.10.2018 12:24 # winnerd
    ипать у них там туалетные интриги

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  2. batsmashina 06.10.2018 10:47 # batsmashina
    у лфк 3 матча без побед. Клопп ведь не аут. Или я что то пропустил?

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  3. rj1992 06.10.2018 10:46 # rj1992
    Эдик блять перемен ска... не будет тряпкой

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  4. mancunia-planet 06.10.2018 10:29 # mancunia-planet
    Жду его увольнения, как скузи чемпионства

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  5. goodtimes 06.10.2018 10:28 # goodtimes
    Всё бывает в первый раз :)

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