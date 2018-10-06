"Юнайтед" опроверг слухи о принятом решении уволить Моуриньо

"Манчестер Юнайтед" опроверг слухи о том, что главный тренер Жозе Моуриньо будет уволен в этот уикенд.

Накануне вечером издание Daily Mirror, ссылаясь на высокопоставленный источник на "Олд Траффорд", сообщило, что Моуриньо будет указано на дверь, независимо от исхода матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в субботу.



Однако сегодня утром "красные дьяволы" заверили Sky Sports, что никакого решения в отношении будущего Жозе не принято. Прямо сейчас Моуриньо не грозит немедленное увольнение.



Отметим, что к домашнему матчу против "сорок" подопечные Моуриньо подходят, не зная побед уже в четырех поединках с учетом всех соревнований. Пять матчей без побед — такого еще никогда не случалось в карьере Жозе.