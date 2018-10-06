Семь ставок на Премьер-лигу. 8-й тур

В седьмом туре было не так уж много результативных поединков, и только три ставки сыграли, но коэффициенты их перекрыли потери. В новом туре нас ждет суперматч "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" с обязательной ставкой на него, но есть и другие интересные встречи.





Анализ ставок 7-го тура



Так уж получилось, что седьмой тур был не очень результативен и лишь в нескольких матчах забивали обе команды. Для бетторов это всегда проблема, так как большинство ставит на забитые голы — тотал больше и обе забьют. И все же нам удалось добиться плюсового баланса за тур за счет верно спрогнозированной ничьей в матче "Челси" и "Ливерпуля", которую обеспечил Даниэль Старридж.



Ставка 29: обе забьют в матче "Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед": +75

Ставка 30: обе забьют и ТБ 2.5 в матче "Эвертон" — "Фулхэм": -100

Ставка 31: "Тоттенхэм" больше 5.5 угловых: -100

Ставка 32: "Манчестер Сити" больше 3 голов в матче с "Брайтоном": -100

Ставка 33: ТМ 2.5 гола в матче "Вулверхэмптон" — "Саутгемптон": +76

Ставка 34: "Ньюкасл" больше 1 гола с "Лестером": -100

Ставка 35: ничья в матче "Челси" — "Ливерпуль": +254



ИТОГО в банке: +637 у.е. (до 7-го тура) + 5 у.е. (баланс 7-го тура) = +642 у.е.



БЕРНЛИ — ХАДДЕРСФИЛД

Суббота, 6 октября, 17:00



Ключевая статистика: "Хаддерсфилд" не может выиграть уже в 11 матчах Премьер-Лиги кряду.



"Бернли" прервал череду неудач, обыграв со счетом 4:0 на "Терф Мур" "Борнмут", а затем закрепил успех в матче с "Кардиффом" на выезде, выпрыгнув из зоны вылета за счет гигантского рывка. Было ясно, что проблемы "кларетовых" на старте сезона вызваны ранним стартом и усталостью в Лиге Европы. Сейчас "Бернли" снова обрел уверенность в себе и напомнил всем, что "Терф Мур" — крепость "кларетовых". "Хаддерсфилд" слаб и вряд ли сможет справиться с поймавшим кураж противником, потому тут логичная ставка — победа "Бернли".



Ставка 36: Победа "Бернли" — 2.12 в БК Лига ставок



ЛЕСТЕР — ЭВЕРТОН

Суббота, 6 октября, 17:00



Ключевая статистика: "Лестер" забивал минимум дважды в пяти из шести последних матчей в Премьер-Лиге, а "Эвертон" пропускал минимум дважды в четырех последних выездных матчах.



"Лестер" выбрался в верхнюю часть турнирной таблицы после удачного визита на "Сент-Джеймс Парк" и может закрепить успех с не слишком хорошо играющим на выезде "Эвертоном" — "ириски" выиграли только три матча из последних 30 на выезде в Премьер-Лиге, но при этом забивают довольно регулярно. Есть тут смысл в ставке на "обе забьют", к тому же "оборона "Лестера" не отличается сверхнадежностью, а вот атака сейчас хороша.



Ставка 37: обе забьют — 1.71 в БК 1хСтавка



ТОТТЕНХЭМ — КАРДИФФ

Суббота, 6 октября, 17:00



Ключевая статистика: Тотал больше 2.5 голов проходил в четырех последних матчах "Кардиффа" в Премьер-Лиге, в которых валлийцы пропустили в общей сложности 14 голов.



"Тоттенхэм" провалил старт в Лиге Чемпионов, проиграв и "Интеру" и "Барселоне", но в чемпионате еще ничего не потеряно — команда находится в топ-4, где неплохо было бы встретить и открытие нового стадиона, затягивающееся из-за обнаружившихся в последний момент проблем. "Кардифф" — соперник, с которым у "шпор" не должно быть проблем, даже на фоне усталости после матча с "Барселоной", где к тому же не смогли сыграть ряд ведущих игроков. После матча с "Юнайтед" "Тоттенхэм" не забивал в одной игре трех и более мячей, но валлийцы — вполне подходящий соперник для этого.



Ставка 38: "Тоттенхэм" больше 2.5 голов — 2.02 в БК Пари-матч



УОТФОРД — БОРНМУТ

Суббота, 6 октября, 17:00



Ключевая статистика: четыре последних матча между этими командами на "Викаридж Роад" завершились вничью.



"Уотфорд" и "Борнмут" отлично стартовали и сейчас подпирают пятерку лидеров, набрав по 13 очков. "Шершни" в последнее время чуть сдали, но и у них и соперники были непростые, а вот "Борнмуту" лучше даются матчи на своем поле, чем выездные, потому есть предпосылки к тому, что эта игра равных по силе противников завершится вничью. К тому же именно так "Уотфорд" играет с "Борнмутом" на "Викаридж Роад" уже четыре раза кряду.



Ставка 39: ничья — 3.6 в БК Leon



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — НЬЮКАСЛ

Суббота, 6 октября, 19:30



Ключевая статистика: "Ньюкасл" проиграл с минимальным счетом четыре из пяти проигранных матчей в этом сезоне.



И "Манчестер Юнайтед", и "Ньюкасл" в кризисе — обе команды неудачно (каждая по своим меркам) стартовали, а в МЮ неудачи на поле еще и сопровождаются склоками в раздевалке, которые намекают, что этот матч может стать последним на "Олд Траффорд" для Жозе Моуриньо. "Сороки" проиграли все свои матчи соперникам класса "топ" с одинаковым счетом 1:2, а было таких поединков четыре. Их положение заставляет упираться всеми силами, чтобы не проиграть на "Олд Траффорд", а на выезде "Ньюкасл" выглядит лучше, чем дома, где пока что не набирал очков. Потому рекомендуем интересную ставку — минимальная победа "Юнайтед" или ничья.



Ставка 40: "Манчестер Юнайтед" победит в один мяч или ничья — 2.03 в БК Пари-матч



ФУЛХЭМ — АРСЕНАЛ

Воскресенье, 7 октября, 15:00



Ключевая статистика: "Фулхэм" пропускал как минимум два гола в шести из семи своих матчей в Премьер-Лиге.



Одна из разновидностей лондонского дерби обещает быть результативной, так как "Фулхэм" — команда, пропускающая много и со вкусом, но на своем поле "дачники" могут кое-что предложить и в атаке. Поймавший кураж Митрович будет серьезным испытанием для не пропускающей уже три матча кряду обороны "Арсенала" и Бернда Лено, и вряд ли его получится сдержать на "Крэйвен Коттадж". Потому — рекомендуем ставку на тотал больше трех голов.



Ставка 41: тотал больше 3 голов — 1.66 в БК Пари-матч



ЛИВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР СИТИ

Воскресенье, 7 октября, 18:30



Ключевая статистика: "Ливерпуль" забивал минимум два гола в ворота "Манчестер Сити" в четырех последних матчах во всех турнирах.



"Ливерпуль" потерпел первое поражение в сезоне в Неаполе сразу же после того, как потерял первые очки в чемпионате. Это может быть предвестником небольшого спада, но может оказаться и так, что Клопп просто аккумулирует силы ведущих игроков к битве с "Манчестер Сити", от итога которой будет зависеть многое в чемпионской гонке. "Ливерпуль" привык забивать "Сити" как минимум дважды и умеет играть против этой команды, а "горожане" явно не безгрешны, потому поставим на два и более голов хозяев.



Ставка 42: "Ливерпуль" больше 1.5 гола — 1.98 в БК 1хСтавка



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru