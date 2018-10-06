8-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 6 октября шестью поединками продолжится 8-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

УОТФОРД — БОРНМУТ 17:00



За четырьмя победами подряд "Уотфорда" на старте последовали два поражения и ничья, прекратив разговоры о "шершнях" как о возможной сенсации сезона. С другой стороны, подопечные Хави Грасии выглядели очень прилично против "Арсенала" и вполне могли вернуться домой с очками. "Борнмут" комфортно расположился в верхней половине таблицы, но свои очки привык набирать дома — два последних выезда "вишенки" проиграли, пропустив шесть голов и ни одного не забив. "Уотфорд" потерпел только одно поражение в 14 встречах с "Борнмутом" во всех соревнованиях.



Из лазарета "Уотфорда" вернулись Мигель Бритос, Себастьян Предль, Жерар Деулофеу и Стефано Окака. Марк Наварро, Дарил Янмат и Том Клеверли травмированы.



"Борнмут" не имеет кадровых проблем. Чарли Дэниэлс и Джуниор Станислас недавно вернулись в строй после травм и готовы помогать первой команде.



ТОТТЕНХЭМ — КАРДИФФ 17:00 Онлайн-трансляция



Посреди недели обескровленный "Тоттенхэм" стал свидетелем мастер-класса в исполнении "Барселоны", сильно ухудшив свое положение в группе Лиги Чемпионов. Теперь "шпорам" важно не упустить из под контроля ситуацию в Премьер-Лиге, а "Кардифф" — это такой соперник, которого обязательно нужно побеждать. "Ласточки" не могут выиграть уже в 11 матчах Премьер-Лиги, включая восемь поражений. В семи последних встречах соперников "Тоттенхэм" ни разу не уступил, одержав пять побед.



Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген пропустит до полутора месяцев с травмой задней поверхности бедра. Также вне игры Мусса Дембеле, Кристиан Эриксен и Деле Алли.



Вингер "Кардиффа" Джуниор Хойлетт оправился после вирусной болезни. Арон Гуннарсон до сих пор не залечил колено.



ЛЕСТЕР — ЭВЕРТОН 17:00 Онлайн-трансляция



"Лестер" набрал великолепную форму, выиграв три последних матча во всех турнирах и шесть из девяти со старта сезона. "Лисы" — одна из трех команд, до сих пор не сыгравших вничью в этой кампании Премьер-Лиги. "Эвертон" может похвастать лишь одной победой в пяти последних матчах чемпионата и отчаянно нуждается в улучшении своей выездной статистики — лишь три выигрыша в 30 последних поединках чемпионата за пределами "Гудисон Парк". Во встречах этих соперников в Премьер-Лиге команда, которая открывает счет, никогда не проигрывает.



"Лестер" по-прежнему лишен вингера Демарая Грея, который пропустит несколько недель с травмой лодыжки.



Полузащитник "Эвертона" Бернард готов к своему первому появлению в старте в рамках Премьер-Лиги.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



Это будет четвертая попытка "Кристал Пэлас" забить гол на своем поле. С другой стороны, все относительно, ведь к данной стадии прошлого сезона "орлы" проиграли все семь своих первых матчей с общим счетом 0:17. "Вулверхэмптон" прибудет на "Селхерст Парк", не зная поражений в пяти поединках Премьер-Лиги и располагаясь в верхней половине таблицы. Главной угрозой для "волков", поставивших палку в колеса обоим "Манчестерам", может стать недостаточный настрой. Эти команды еще никогда не встречались в рамках Премьер-Лиги, а их последний матч в рамках высшего дивизиона датируется 1981 годом.



Отсутствующий более месяца нападающий "Пэлас" Кристиан Бентеке пока не готов вернуться. Скотт Данн и Коннор Уикхэм едва возобновили тренировки.



"Вулверхэмптон" может на восьмой матч подряд выйти неизменным составом. Элдер Кошта в порядке, несмотря на полученный против "Саутгемптона" ушиб.



БЕРНЛИ — ХАДДЕРСФИЛД 17:00



"Бернли" невзрачно начал сезон, испытывая проблемы с совмещением выступлений в Премьер-Лиге и квалификации Лиги Европы. Но когда помеха в виде европейского турнира исчезла, дела "бордовых" пошли в гору — они выиграли оба своих последних матча и поднялись в середину таблицы. "Хаддерсфилд" все еще находится в ожидании своего рывка, до сих пор даже не одержав первую победу в сезоне. Обе встречи соперников в прошлой кампании завершились со счетом 0:0.



Защитник "Бернли" Джеймс Тарковски может пропустить этот матч с растяжением паха. Стивен Дефур под вопросом из-за обстоятельств личного характера. Робби Брэйдли еще не готов вернуться из лазарета.



Защитник "Хаддерсфилда" Теренс Конголо пропустит месяц с повреждением задней поверхности бедра. Кристоферу Шиндлеру предстоит фитнес-тест. Данни Уильямс, Абдельхамид Сабири, Рамадан Собхи и Том Смит травмированы.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — НЬЮКАСЛ 19:30 Онлайн-трансляция



Если "Манчестер Юнайтед" не обыграет идущий третьим с конца "Ньюкасл", то Жозе Моуриньо определенно проведет международный перерыв как на иголках — если, конечно, клуб не поспешит прервать эти мучения. Владелец "сорок" Майк Эшли тоже не сидит без дела и на текущей неделе устроил ужин с игроками и Рафаэлем Бенитесом, первым пообещав роскошный каникулы в случае выживания в Премьер-Лиге, а второму — трансферный бюджет на январь. "Красные дьяволы" потерпели лишь одно поражение в 36 последних домашних матчах с "Ньюкаслом" во всех соревнования — то поражение случилось в декабре 2013 при Дэвиде Мойесе на тренерском мостике МЮ.



Защитник "Юнайтед" Эшли Янг восстановился после травмы, которая не позволила ему сыграть с "Валенсией" в Лиге Чемпионов. Диогу Далот, Фил Джонс и Андреас Перейра претендуют на возвращение в старт.



Нападающий "Ньюкасла" Саломон Рондон вернется в строй только после международного перерыва. Пол Дамметт и Федерико Фернандес под вопросом.