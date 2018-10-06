Ивоби: "Мы все хотим, чтобы Рэмси остался"

Атакующий полузащитник "Арсенала" Алекс Ивоби рассказал, что все игроки команды хотят, чтобы Аарон Рэмси остался на "Эмирейтс".

На этой неделе агенство, представляющее интересы Рэмси, подтвердило, что их клиент покинет "Арсенал" по окончании сезона свободным агентом, не сумев договориться с клубом о новом контракте.



Главный тренер "канониров" Унаи Эмери пока отмалчивается на эту тему, однако игроки команды уже выразили свое мнение через Ивоби. По словам Алекса, в раздевалке хотят, чтобы 27-летний валлиец остался.



"Он большой игрок. Когда я только пробился в первую команду, я постоянно наблюдал за его игрой и старался у него учиться. И я продолжаю это делать по сей день".



"Для нас будет большой потерей, если он уйдет в другой клуб. Мы надеемся, что он останется с нами. Этого хотим все мы. Надеюсь, очень скоро все разрешится", - цитирует Ивоби Goal.