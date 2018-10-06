Клопп попросил "Ливерпуль" сыграть на 110 процентов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда должна сыграть на 110 процентов, если хочет победить "Манчестер Сити".

Несмотря на то, что в прошлом сезоне "красные" трижды обыграли команду Пепа Гвардиолы, Клопп по-прежнему опасается чемпионов Премьер-Лиги. По мнению Юргена, его парни смогут одолеть "Сити", только если выложатся на 110 процентов.



"Я помню, что мы победили их три раза в прошлом сезоне, но у меня ни разу не возникло ощущения, что мы знаем, как их обыгрывать. Они никогда не теряют концентрацию, я продолжаю уважать их. Они будут серьезной угрозой для нас".



"Нам нужно выложиться на 110 процентов, чтобы их обыграть. Каждый раз нам приходилось несладко. Нам было тяжело, даже когда мы обыграли их 3:0 (в апреле). Когда мы победили их 4:3, они были очень хороши".



"Мы знаем, что они никогда не сдаются – ни по ходу сезона, ни по ходу игры. В прошлом сезоне мы вели в счете 4:1, но затем они отыграли два мяча, а потом могли и вовсе сравнять счет".



"У них одна из сильнейших команд в мировом футболе, но с невероятной поддержкой болельщиков, на невероятном стадионе мы можем хотя бы попробовать их обыграть", - цитирует Клоппа ESPN.