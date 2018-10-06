"Сити" оборудует автобус специальными камерами
"Манчестер Сити" оборудует специальными камерами автобус, на котором игроки Пепа Гвардиолы прибудут на гостевой матч с "Ливерпулем".
Последний визит на "Энфилд" завершился крайне печально для "горожан". Во-первых, команда Гвардиолы уступила 3:0 в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов; во-вторых, автобус с игроками "Сити" был атакован фанатами "красных" перед встречей.
Чтобы избежать повторных беспорядков, клуб с "Этихад" уже провел переговоры с мерсисайдской полицией. На сей раз домашние болельщики не знают, по какому маршруту проследует автобус "горожан" до стадиона.
На этом меры предосторожности "Сити" не заканчиваются. Как стало известно Sky Sports, чемпионы Премьер-Лиги оборудуют свой автобус 15 видеокамерами. В клубе рассчитывают, что это отпугнет хулиганов: в противном случае лица нападавших будут зафиксированы.
06.10.2018 07:00
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ждем видосов на ютубе, где одичалые залупульцы будут стучать палками и кидаться камнями в голубую шайтан-машину
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заибали шлюшки.
хотят раздувать историю из этого
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Придётся попросить братишек из Сити включить трансляцию из автобуса на инстаграм
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