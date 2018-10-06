"Сити" оборудует автобус специальными камерами

Автобус Манчестер Сити "Манчестер Сити" оборудует специальными камерами автобус, на котором игроки Пепа Гвардиолы прибудут на гостевой матч с "Ливерпулем".

Последний визит на "Энфилд" завершился крайне печально для "горожан". Во-первых, команда Гвардиолы уступила 3:0 в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов; во-вторых, автобус с игроками "Сити" был атакован фанатами "красных" перед встречей.

Чтобы избежать повторных беспорядков, клуб с "Этихад" уже провел переговоры с мерсисайдской полицией. На сей раз домашние болельщики не знают, по какому маршруту проследует автобус "горожан" до стадиона.

На этом меры предосторожности "Сити" не заканчиваются. Как стало известно Sky Sports, чемпионы Премьер-Лиги оборудуют свой автобус 15 видеокамерами. В клубе рассчитывают, что это отпугнет хулиганов: в противном случае лица нападавших будут зафиксированы.




Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 06.10.2018 07:00

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Последние комментарии:




  1. imfake 06.10.2018 09:23 # imfake
    ждем видосов на ютубе, где одичалые залупульцы будут стучать палками и кидаться камнями в голубую шайтан-машину

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  2. chr1s8rown 06.10.2018 09:09 # chr1s8rown
    заибали шлюшки.
    хотят раздувать историю из этого

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  3. naby-keita 06.10.2018 07:43 # naby-keita
    Придётся попросить братишек из Сити включить трансляцию из автобуса на инстаграм

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