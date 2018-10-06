Гвардиола напомнил "Ливерпулю", кто выиграл Премьер-Лигу

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поздравил "Ливерпуль" с тремя победами подряд в очных матчах, но напомнил "красным", кто выиграл Премьер-Лигу.

К воскресному визиту на "Энфилде" "горожане" подходят на фоне трех поражений от "Ливерпуля" подряд в прошлом сезоне. "Красные" побеждали "Сити" и в Премьер-Лиге, и в Лиге Чемпионов, но перед очередной встречей Гвардиола напомнил, кто владеет титулом.



"Они обыграли нас три раза подряд? Я могу их поздравить, они действительно это сделали. Зато мы выиграли Премьер-Лигу".



""Они останутся командой топ-уровня, даже если мы победим. "Ливерпуль" — одна из двух величайших команд в Англии, и мы стараемся приблизиться к ним по очень, очень многим вещам, и мы действительно становимся ближе".



"Когда ты смотришь на историю Премьер-Лиги и можешь начать сравнивать себя с ними, чувствовать себя ближе к ним, это вызывает чувство гордости. Здесь всегда доминировали "Юнайтед" и "Ливерпуль", затем обозначил себя "Арсенал" и "Челси", а теперь и мы здесь же", - цитирует Гвардиолу Evening Standard.