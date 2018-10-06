"Юнайтед" готов уволить Моуриньо уже в этот уикенд
"Манчестер Юнайтед" готов уволить своего главного тренера Жозе Моуриньо в этот уикенд, независимо от исхода матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла".
В последнее время пресса регулярно докладывает о конфликтах Моуриньо с подопечными. По слухам, ведущие игроки команды окончательно утратили веру в Жозе.
Однако Daily Mirror стало известно от высокопоставленного источника на "Олд Траффорд", что в руководстве солидарны с игроками. Боссы клуба считают, что точка невозврата для Моуриньо пройдена.
Этот же источник утверждает, что исполнительный директор Эд Вудворд больше не собирается терпеть постоянные жалобы португальского специалиста. Моуриньо будет отправлен в отставку с примерно 20 миллионами фунтов компенсации, как бы ни завершился домашний матч против "Ньюкасла" в субботу.
Свою пресс-конференцию перед игрой с "сороками" Моуриньо дал в пятницу утром и выглядел, откровенно говоря, обреченным. Судя по всему, и сам Жозе понимает, что ситуация вышла из под контроля.
Фаворитом на замену Моуриньо остается экс-наставник "Реала" Зинедин Зидан, однако не исключено, что некоторый период в качестве временно исполняющего отработает Майкл Кэррик, ныне ассистент Жозе.
Добавим, что в данный момент "Юнайтед" занимает только 10-ю позицию в Премьер-Лиге и отстает уже на девять очков от вершины таблицы. Кроме того, "красные дьяволы" не знают побед четыре матча кряду с учетом всех соревнований.
06.10.2018 00:10
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Последние комментарии:
рано или поздно это произойдет. вопрос лишь в том, кто будет следующим на увольнение
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Про вальмина:
https://www.youtube.com/watch?v=3jgX0um9hu0
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Жаль, очень плохая новость
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валмин бл9дина обосцанная
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Его "особенность"в постоянном срывании кэша на компенсациях))
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Позорище!!!
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Админам сайта в открытом, ЭТО точно Русский сайт и точно-"футбола"..??? во что вы превратились??? Клоунада дебилов вам сколько дала???
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Держись, Жози
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Пздц. Эх.
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Жаль, с Моуриньо было весело.
Надеюсь, если Клопп ничего не выиграет в этом году, на его место Моура возьмут
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Это было неизбежно
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Бля, вот это хуёво. Значит у манков будет ещё шанс спасти сезон.
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