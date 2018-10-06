"Юнайтед" готов уволить Моуриньо уже в этот уикенд

"Манчестер Юнайтед" готов уволить своего главного тренера Жозе Моуриньо в этот уикенд, независимо от исхода матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

В последнее время пресса регулярно докладывает о конфликтах Моуриньо с подопечными. По слухам, ведущие игроки команды окончательно утратили веру в Жозе.



Однако Daily Mirror стало известно от высокопоставленного источника на "Олд Траффорд", что в руководстве солидарны с игроками. Боссы клуба считают, что точка невозврата для Моуриньо пройдена.



Этот же источник утверждает, что исполнительный директор Эд Вудворд больше не собирается терпеть постоянные жалобы португальского специалиста. Моуриньо будет отправлен в отставку с примерно 20 миллионами фунтов компенсации, как бы ни завершился домашний матч против "Ньюкасла" в субботу.



Свою пресс-конференцию перед игрой с "сороками" Моуриньо дал в пятницу утром и выглядел, откровенно говоря, обреченным. Судя по всему, и сам Жозе понимает, что ситуация вышла из под контроля.



Фаворитом на замену Моуриньо остается экс-наставник "Реала" Зинедин Зидан, однако не исключено, что некоторый период в качестве временно исполняющего отработает Майкл Кэррик, ныне ассистент Жозе.



Добавим, что в данный момент "Юнайтед" занимает только 10-ю позицию в Премьер-Лиге и отстает уже на девять очков от вершины таблицы. Кроме того, "красные дьяволы" не знают побед четыре матча кряду с учетом всех соревнований.