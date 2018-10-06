"Юнайтед" готов уволить Моуриньо уже в этот уикенд

Жозе Моуриньо "Манчестер Юнайтед" готов уволить своего главного тренера Жозе Моуриньо в этот уикенд, независимо от исхода матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

В последнее время пресса регулярно докладывает о конфликтах Моуриньо с подопечными. По слухам, ведущие игроки команды окончательно утратили веру в Жозе.

Однако Daily Mirror стало известно от высокопоставленного источника на "Олд Траффорд", что в руководстве солидарны с игроками. Боссы клуба считают, что точка невозврата для Моуриньо пройдена.

Этот же источник утверждает, что исполнительный директор Эд Вудворд больше не собирается терпеть постоянные жалобы португальского специалиста. Моуриньо будет отправлен в отставку с примерно 20 миллионами фунтов компенсации, как бы ни завершился домашний матч против "Ньюкасла" в субботу.

Свою пресс-конференцию перед игрой с "сороками" Моуриньо дал в пятницу утром и выглядел, откровенно говоря, обреченным. Судя по всему, и сам Жозе понимает, что ситуация вышла из под контроля.

Фаворитом на замену Моуриньо остается экс-наставник "Реала" Зинедин Зидан, однако не исключено, что некоторый период в качестве временно исполняющего отработает Майкл Кэррик, ныне ассистент Жозе.

Добавим, что в данный момент "Юнайтед" занимает только 10-ю позицию в Премьер-Лиге и отстает уже на девять очков от вершины таблицы. Кроме того, "красные дьяволы" не знают побед четыре матча кряду с учетом всех соревнований.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2018 00:10

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Последние комментарии:




  1. van-der-slav 06.10.2018 00:59 # van-der-slav
    рано или поздно это произойдет. вопрос лишь в том, кто будет следующим на увольнение

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  2. ua-alex-ua 06.10.2018 00:58 # ua-alex-ua
    Про вальмина:
    https://www.youtube.com/watch?v=3jgX0um9hu0

    (ответить)

  3. ratamahatta 06.10.2018 00:55 # ratamahatta
    Жаль, очень плохая новость

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  4. galaxy 06.10.2018 00:51 # galaxy
    валмин бл9дина обосцанная

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  5. makeewadim 06.10.2018 00:46 # makeewadim
    Его "особенность"в постоянном срывании кэша на компенсациях))

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  6. valmin 06.10.2018 00:44 # valmin
    Позорище!!!

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  7. valmin 06.10.2018 00:43 # valmin
    Админам сайта в открытом, ЭТО точно Русский сайт и точно-"футбола"..??? во что вы превратились??? Клоунада дебилов вам сколько дала???

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  8. mikkiynwa 06.10.2018 00:33 # mikkiynwa
    Держись, Жози

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  9. slash-lfc 06.10.2018 00:24 # slash-lfc
    Пздц. Эх.

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  10. rentv 06.10.2018 00:20 # rentv
    Жаль, с Моуриньо было весело.

    Надеюсь, если Клопп ничего не выиграет в этом году, на его место Моура возьмут

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  11. flash25rus 06.10.2018 00:20 # flash25rus
    Это было неизбежно

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  12. ccchelsea 06.10.2018 00:16 # ccchelsea
    Бля, вот это хуёво. Значит у манков будет ещё шанс спасти сезон.

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