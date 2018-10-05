Почеттино недоволен, что Мартинес рассказал о травме Вертонгена

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино недоволен тем, что о травме защитника Яна Вертонгена рассказал его коллега из сборной Бельгии Роберто Мартинес.

В пятницу утром Мартинес рассказал журналистам, что Вертонген пропустит до полутора месяцев с травмой задней поверхности бедра, полученной в матче против "Хаддерсфилда" в прошлую субботу.



По информации The Guardian, данный прогноз не является окончательным. В понедельник 31-летний защитник пройдет углубленное обследование, и лишь тогда можно будет предметно говорить о сроках восстановления. Учитывая это, заявление Мартинеса вызывает возмущение у Почеттино.



"Давайте посмотрим. Это неприятная травма. Мы так расстроены, но вскоре станет видео, будет это шесть недель или меньше. Мы надеемся на его скорейшее выздоровление, но мы не можем гадать".



"Вы узнали о ситуации с Вертонгеном до моей пресс-конференции, потому что Роберто общался с прессой раньше нас. Но он наш игрок. Он работник "Тоттенхэма". А теперь мы вынуждены приходить сюда и давать объяснения".



"Это сложно. Им следовало бы позвонить нам, мы более чем открыты к диалогу и поделиться своим мнением".



"Я не хочу идти на конфликт, но это обычное дело, когда тебе звонят из национальной команды. Так не бывает, что ты сам звонишь и просишь быть осторожным со своим игроком, ведь тогда это похоже на то, что ты не хочешь отпускать игрока в сборную", — цитирует Почеттино BBC.