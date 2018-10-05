Гвардиола не жаждет отомстить Клоппу

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что им не движет чувство мести против коллеги из "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Тренерское противостояние Гвардиолы и Клоппа началось еще в Бундеслиге, когда первый возглавлял "Баварию", а второй — дортмундскую "Боруссию". К настоящему моменту Юрген имеет преимущество над каталонцем в очных встречах — семь побед против пяти у Хосепа.



Ни один тренер не побеждал Гвардиолу так часто, как Клопп, однако Хосеп совершенно не думает об этом перед воскресным выездом на "Энфилд", где "горожане" не могут выиграть с 2003 года в рамках Премьер-Лиги.



"Я играю не против Юргена. Я играю против "Ливерпуля", мы играем против "Ливерпуля". Иногда я побеждаю, иногда я уступаю. Иногда мы выигрываем соревнования, иногда мы проигрываем соревнования".



"Он превосходный тренер. Я испытываю огромное уважение к тому, как его команда играет, насколько активно они ведут игру".



"Однако это не так, что я каждый раз должен побеждать его. Нам удалось это в Премьер-Лиге Лиге, но в Лиге Чемпионов мы не смогли сделать этого", — цитирует Гвардиолу Goal.