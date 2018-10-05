Клопп сообщил о состоянии здоровья Кейта

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил о состоянии здоровья полузащитника Наби Кейта, который все еще может сыграть против "Манчестер Сити" в воскресенье.

Летнему новичку "красных" потребовалась вынужденная замена уже в первом тайме матча Лиги Чемпионов против "Наполи" посреди недели. Прямо со стадиона Наби отправился в один из госпиталей Неаполя, где остался на ночь и прилетел домой лишь на следующей день на частном самолете.



Ходили слухи, что у Кейта могли возникнуть проблемы с сердцем, однако в реальности 23-летний гвинеец испытал лишь спазм в спине. Клопп не исключает, что Наби появится на поле "Энфилда" в воскресенье.



"Я пока не уверен на 100 процентов. Это был спазм в спине. Нам нужно немного подождать. Сегодня он приедет на базу, но я не знаю, будет ли он заниматься. Его проблема не выглядит серьезной, поэтому шансы на его участие в матче сохраняются, но мы не знаем", — цитирует Клоппа Daily Mail.