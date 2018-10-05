FA оштрафовала Бенитеса на 60 тысяч фунтов

Рафаэль Бенитес Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес был оштрафован на 60 тысяч фунтов за комментарии по поводу судейства перед матчем Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".

На пресс-конференции 21 сентября журналисты попросили Бенитеса прокомментировать отношение арбитров к нападающему "Пэлас" Уилфриду Захе.

"Я полон уверенности насчет Андре Марринера. Он обладает большим опытом, хотя его статистика в отношении красных нашим игрокам оставляет желать лучшего", — заявил тогда испанский тренер.

FA восприняла слова Рафаэля как попытку оказать давление на рефери перед матчем и предъявила соответствующие обвинения, с которыми Бенитес согласился.

С выдвинутыми обвинениями Бенитес согласился, и сегодня Ассоциация приняла решение оштрафовать экс-наставника "Ливерпуля" и "Челси" на 60 тыс. фунтов, напомнив, что никому не позволяется сомневаться в непредвзятости рефери перед матчем.



Метки FA, Бенитес, Марринер, Ньюкасл, рефери

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 302

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dallaslp 05.10.2018 20:16 # dallaslp
    даже по меркам Британии и вообще спорта очень крупный штраф

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: