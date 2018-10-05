Клопп: "Поражение от "Наполи" поможет нам"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что поражение от "Наполи" поможет "красным" перед домашней игрой с "Манчестер Сити".

В середине недели мерсисайдцы потерпели поражение в Неаполе в рамках Лиги Чемпионов. Несмотря на минимальную разницу в счете, "Ливерпуль" действовал просто ужасно, не нанеся ни одного удара в створ.

Тем не менее, Клопп уверен, что его команда извлечет пользу из прошедшей игры. По мнению Юргена, после такой неудачи "Ливерпуль" будет вновь заряжен на успех.

"Мы играем с другим соперником, они бросают нам другой вызов – еще более серьезный, чем "Наполи". Но я верю в команду. Я верю, что мы правильно отреагируем на этот провал".

"Я не хотел проигрывать "Наполи", но нет лучшего способа подготовиться к новому матчу, чем проиграть в предыдущем. Мы не хотим испытать это чувство во второй раз за неделю", - сообщил Клопп Sky Sports.




Метки Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 05.10.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. winnerd 05.10.2018 19:20 # winnerd
    Клопп: "Поражение от "Сити" поможет нам ещё больше,чем поражение от Наполи и Челси

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  2. hammersmith 05.10.2018 18:53 # hammersmith
    физорг

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  3. monsieurgood 05.10.2018 18:23 # monsieurgood
    терпила

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