Клопп: "Поражение от "Наполи" поможет нам"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что поражение от "Наполи" поможет "красным" перед домашней игрой с "Манчестер Сити".

В середине недели мерсисайдцы потерпели поражение в Неаполе в рамках Лиги Чемпионов. Несмотря на минимальную разницу в счете, "Ливерпуль" действовал просто ужасно, не нанеся ни одного удара в створ.



Тем не менее, Клопп уверен, что его команда извлечет пользу из прошедшей игры. По мнению Юргена, после такой неудачи "Ливерпуль" будет вновь заряжен на успех.



"Мы играем с другим соперником, они бросают нам другой вызов – еще более серьезный, чем "Наполи". Но я верю в команду. Я верю, что мы правильно отреагируем на этот провал".



"Я не хотел проигрывать "Наполи", но нет лучшего способа подготовиться к новому матчу, чем проиграть в предыдущем. Мы не хотим испытать это чувство во второй раз за неделю", - сообщил Клопп Sky Sports.