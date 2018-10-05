Менди и Де Брюйне могут сыграть с "Ливерпулем"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объявил, что защитник Бенжамен Менди и полузащитник Кевин Де Брюйне готовы принять участие в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.

Напомним, в этом сезоне Де Брюйне сыграл лишь один матч, выбыв из строя с травмой колена. Однако Кевин восстановился в два раза быстрее, нежели прогнозировали доктора, и еще в понедельник вернулся в общую группу.



Что касается Менди, то он пропустил три последних недели с травмой стопы, но в пятницу тоже приступил к занятиям с первой командой. Таким образом, потери "горожан" в предстоящему матче будут ограничены Фабианом Дельфом.



"Фабиан Дельф недоступен, но все остальные в порядке. У Илкая Гюндогана небольшая проблема, и сегодня он не мог тренироваться, но завтра станет видно".



"Насчет Кевина мы посмотрим завтра. Сегодня он участвовал в тренировке, тренировался в общей группе".



"Бенжамен сегодня вернулся к тренировкам", — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.