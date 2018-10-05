Менди и Де Брюйне могут сыграть с "Ливерпулем"

Бенжамен Менди и Кевин Де Брюйне Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объявил, что защитник Бенжамен Менди и полузащитник Кевин Де Брюйне готовы принять участие в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.

Напомним, в этом сезоне Де Брюйне сыграл лишь один матч, выбыв из строя с травмой колена. Однако Кевин восстановился в два раза быстрее, нежели прогнозировали доктора, и еще в понедельник вернулся в общую группу.

Что касается Менди, то он пропустил три последних недели с травмой стопы, но в пятницу тоже приступил к занятиям с первой командой. Таким образом, потери "горожан" в предстоящему матче будут ограничены Фабианом Дельфом.

"Фабиан Дельф недоступен, но все остальные в порядке. У Илкая Гюндогана небольшая проблема, и сегодня он не мог тренироваться, но завтра станет видно".

"Насчет Кевина мы посмотрим завтра. Сегодня он участвовал в тренировке, тренировался в общей группе".

"Бенжамен сегодня вернулся к тренировкам", — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.



Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, Менди, травмы

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2018 17:00

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