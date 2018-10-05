Лофтус-Чик: "Я должен быть готов к любому шансу"

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик заявил, что он "должен быть готов", если ему предоставится возможность закрепиться в основе команды.

Накануне вечером против "Види" в Лиге Европы Лофтус-Чик появился в стартовом составе "синих" впервые с января 2017. 22-летний англичанин провел на поле 66 минут, немного не застав единственный гол в исполнении Альваро Мораты.



Рубен понимает, что со столь высокой конкуренцией он обязан бережно распоряжаться каждым своим шансом. Лофтус-Чик обещает быть готовым, когда вновь понадобится тренеру Маурицио Сарри.



"Сейчас мы выигрываем все свои матчи, а "Челси" является одним из лучших клубов, поэтому в стартовом составе здесь всегда будут игроки топ-уровня".



"Думаю, нам важно упорно трудиться и продолжать прогрессировать с помощью тренировок, даже если мы не играем. Мы должны оставаться наготове, потому что ты можешь получить шанс в любой момент".



"Кто-нибудь может получить травму, и тогда ты должен быть готов, поэтому нужно сохранять правильный настрой на протяжении этих недель. Я по-прежнему чувствую себя частью коллектива. Мы команда, и мы в каждом матче подбадриваем игроков стартового состава, даже если остаемся в запасе. Думаю, важно не создавать этой негативной энергии вокруг команды".



"В данную минуту наши дела идут так хорошо, и нам нужно сохранить этот позитив в команде", — сообщил Лофтус-Чик Sky Sports.