Лофтус-Чик: "Я должен быть готов к любому шансу"
Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик заявил, что он "должен быть готов", если ему предоставится возможность закрепиться в основе команды.
Накануне вечером против "Види" в Лиге Европы Лофтус-Чик появился в стартовом составе "синих" впервые с января 2017. 22-летний англичанин провел на поле 66 минут, немного не застав единственный гол в исполнении Альваро Мораты.
Рубен понимает, что со столь высокой конкуренцией он обязан бережно распоряжаться каждым своим шансом. Лофтус-Чик обещает быть готовым, когда вновь понадобится тренеру Маурицио Сарри.
"Сейчас мы выигрываем все свои матчи, а "Челси" является одним из лучших клубов, поэтому в стартовом составе здесь всегда будут игроки топ-уровня".
"Думаю, нам важно упорно трудиться и продолжать прогрессировать с помощью тренировок, даже если мы не играем. Мы должны оставаться наготове, потому что ты можешь получить шанс в любой момент".
"Кто-нибудь может получить травму, и тогда ты должен быть готов, поэтому нужно сохранять правильный настрой на протяжении этих недель. Я по-прежнему чувствую себя частью коллектива. Мы команда, и мы в каждом матче подбадриваем игроков стартового состава, даже если остаемся в запасе. Думаю, важно не создавать этой негативной энергии вокруг команды".
"В данную минуту наши дела идут так хорошо, и нам нужно сохранить этот позитив в команде", — сообщил Лофтус-Чик Sky Sports.
05.10.2018 16:00
Просмотров: 497
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Что за додий всю главную засрал?
(ответить)
Хоть и играли против ноунеймов, но сыграл топово.
Реально может вытеснить Канте и стать Ковачичем на правом фланге - техника и стиль такие же.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий