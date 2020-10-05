Скоулз устал от нытья Моуриньо

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз признался, что ему уже надоели вечные жалобы главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.

Бывший полузащитник МЮ считает, что португалец слишком часто обращает внимание на минусы своих игроков вместо того, чтобы сосредоточиться на их плюсах. При этом Скоулз советует дать время Жозе на исправление ситуации.



"Я думаю, что клубу стоит его поддержать. Мне не нравится в Жозе только одно: он постоянно говорит о том, чего у него нет. Это меня просто раздражает. Жозе нужно сосредоточиться на ресурсах, которые у него, наоборот, есть".



"Моуриньо много лет был отличным тренером. Его достижения говорят за себя. Я хочу, чтобы он остался, принял этот вызов и доказал всем, что по-прежнему является хорошим специалистом", - цитирует Скоулза The Independent.