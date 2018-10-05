Вертонген пропустит до полутора месяцев
"Тоттенхэм" лишился защитника Яна Вертонгена на срок до полутора месяцев с травмой задней поверхности бедра.
Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино был вынужден снять Вертонгена с игры уже в перерыве матча против "Хаддерсфилда" в прошлый уикенд. В результате Ян пропустил поединок Лиги Чемпионов против "Барселоны".
Однако одним матчем отсутствие 31-летнего защитника не ограничится. Потеря Вертонгена станет проблемой не только для "Тоттенхэма", но и для сборной Бельгии — восстановление Яна охватит даже международный перерыв в ноябре.
"Это плохая новость. Он может пропустить два международных перерыва", — цитирует главного тренера бельгийцев Роберто Мартинеса Evening Standard.
Если прогноз Мартинеса окажется корректен, Вертонген пропустит матчи Премьер-Лиги против "Кардиффа", "Вест Хэма", "Манчестер Сити", "Вулверхэмптона", а также важнейший поединок Лиги Чемпионов против ПСВ.
05.10.2018 14:40
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Ути пути... какая пугливая девочка в лузершпуле бегает. А что они там за таблетки глотают? Не уж то допингуют суки
Источник: http://fapl.ru/posts/65680/#reply
Допизделся черт галимый
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Это карма, тыкатель.
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Плохо дела петушат
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