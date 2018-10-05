Вертонген пропустит до полутора месяцев

"Тоттенхэм" лишился защитника Яна Вертонгена на срок до полутора месяцев с травмой задней поверхности бедра.

Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино был вынужден снять Вертонгена с игры уже в перерыве матча против "Хаддерсфилда" в прошлый уикенд. В результате Ян пропустил поединок Лиги Чемпионов против "Барселоны".



Однако одним матчем отсутствие 31-летнего защитника не ограничится. Потеря Вертонгена станет проблемой не только для "Тоттенхэма", но и для сборной Бельгии — восстановление Яна охватит даже международный перерыв в ноябре.



"Это плохая новость. Он может пропустить два международных перерыва", — цитирует главного тренера бельгийцев Роберто Мартинеса Evening Standard.



Если прогноз Мартинеса окажется корректен, Вертонген пропустит матчи Премьер-Лиги против "Кардиффа", "Вест Хэма", "Манчестер Сити", "Вулверхэмптона", а также важнейший поединок Лиги Чемпионов против ПСВ.