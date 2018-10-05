Вертонген пропустит до полутора месяцев

Ян Вертонген "Тоттенхэм" лишился защитника Яна Вертонгена на срок до полутора месяцев с травмой задней поверхности бедра.

Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино был вынужден снять Вертонгена с игры уже в перерыве матча против "Хаддерсфилда" в прошлый уикенд. В результате Ян пропустил поединок Лиги Чемпионов против "Барселоны".

Однако одним матчем отсутствие 31-летнего защитника не ограничится. Потеря Вертонгена станет проблемой не только для "Тоттенхэма", но и для сборной Бельгии — восстановление Яна охватит даже международный перерыв в ноябре.

"Это плохая новость. Он может пропустить два международных перерыва", — цитирует главного тренера бельгийцев Роберто Мартинеса Evening Standard.

Если прогноз Мартинеса окажется корректен, Вертонген пропустит матчи Премьер-Лиги против "Кардиффа", "Вест Хэма", "Манчестер Сити", "Вулверхэмптона", а также важнейший поединок Лиги Чемпионов против ПСВ.



Метки Вертонген, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2018 14:40

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  1. denk 05.10.2018 16:25 # denk
    Ути пути... какая пугливая девочка в лузершпуле бегает. А что они там за таблетки глотают? Не уж то допингуют суки

    Источник: http://fapl.ru/posts/65680/#reply

    Допизделся черт галимый

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  2. brown-ale 05.10.2018 15:16 # brown-ale
    Это карма, тыкатель.

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  3. chebrec 05.10.2018 15:03 # chebrec
    Плохо дела петушат

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