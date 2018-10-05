Моуриньо потребовал от "Юнайтед" победы над "Ньюкаслом"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо понимает, что просто обязан побеждать "Ньюкасл" в эти выходные.
Если "Юнайтед" не сможет победить в субботу вечером на "Олд Траффорд", их безвыигрышная дойдет уже до пяти матчей. С 1999 года такое происходило с "дьяволами" всего один раз.
На пресс-конференции в пятницу Моуриньо отказался называть причины, по которым "Юнайтед" настолько плохо выступает в этом сезоне. Одновременно Жозе оговорился: его команда обязана побеждать "Ньюкасл".
"Нам очень важно победить в выходные. Я знаю, что сейчас лишь начало октября. Если вы посмотрите на турнирные таблицы в других европейских лигах, то поймете: сейчас они не отражают то, что произойдет на финише сезона".
"При этом мы находимся в положении, из которого просто обязаны выбираться. Чтобы сделать это, нам нужно набирать очки и компенсировать их потери по итогам двух последних матчей", - цитирует Моуриньо The Guardian.
05.10.2018 13:00
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Последние комментарии:
Победа полосатых, и давай до свидания.
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"Иначе, я уйду", - сказал Моуриньо
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ага, значит после Ньюкасла надежды реально есть
вперед сороки!
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Всё верно. Продолжай, плеасе.
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Да пошёл ты нахуй с клуба, потребовал он
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