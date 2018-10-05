Моуриньо потребовал от "Юнайтед" победы над "Ньюкаслом"

Моуриньо и Бенитес Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо понимает, что просто обязан побеждать "Ньюкасл" в эти выходные.

Если "Юнайтед" не сможет победить в субботу вечером на "Олд Траффорд", их безвыигрышная дойдет уже до пяти матчей. С 1999 года такое происходило с "дьяволами" всего один раз.

На пресс-конференции в пятницу Моуриньо отказался называть причины, по которым "Юнайтед" настолько плохо выступает в этом сезоне. Одновременно Жозе оговорился: его команда обязана побеждать "Ньюкасл".

"Нам очень важно победить в выходные. Я знаю, что сейчас лишь начало октября. Если вы посмотрите на турнирные таблицы в других европейских лигах, то поймете: сейчас они не отражают то, что произойдет на финише сезона".

"При этом мы находимся в положении, из которого просто обязаны выбираться. Чтобы сделать это, нам нужно набирать очки и компенсировать их потери по итогам двух последних матчей", - цитирует Моуриньо The Guardian.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 05.10.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 05.10.2018 13:21 # manutd-20champ
    Победа полосатых, и давай до свидания.

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  2. monsieurgood 05.10.2018 13:20 # monsieurgood
    "Иначе, я уйду", - сказал Моуриньо

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  3. red-devil-4ever 05.10.2018 13:13 # red-devil-4ever
    ага, значит после Ньюкасла надежды реально есть
    вперед сороки!

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  4. electric 05.10.2018 13:01 # electric
    Всё верно. Продолжай, плеасе.

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  5. mancunia-planet 05.10.2018 13:00 # mancunia-planet
    Да пошёл ты нахуй с клуба, потребовал он

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