Моуриньо потребовал от "Юнайтед" победы над "Ньюкаслом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо понимает, что просто обязан побеждать "Ньюкасл" в эти выходные.

Если "Юнайтед" не сможет победить в субботу вечером на "Олд Траффорд", их безвыигрышная дойдет уже до пяти матчей. С 1999 года такое происходило с "дьяволами" всего один раз.



На пресс-конференции в пятницу Моуриньо отказался называть причины, по которым "Юнайтед" настолько плохо выступает в этом сезоне. Одновременно Жозе оговорился: его команда обязана побеждать "Ньюкасл".



"Нам очень важно победить в выходные. Я знаю, что сейчас лишь начало октября. Если вы посмотрите на турнирные таблицы в других европейских лигах, то поймете: сейчас они не отражают то, что произойдет на финише сезона".



"При этом мы находимся в положении, из которого просто обязаны выбираться. Чтобы сделать это, нам нужно набирать очки и компенсировать их потери по итогам двух последних матчей", - цитирует Моуриньо The Guardian.