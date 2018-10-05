Бенитес поужинал с Майком Эшли

После совместного ужина с владельцем клуба Майком Эшли главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес рассчитывает на долгожданное укрепление состава в январе.

За последние полтора года Бенитес не раз жаловался на трансферную политику "сорок". Более того, испанец даже угрожал покинуть клуб, если Эшли не выпишет ему чек на приобретение нужных футболистов.



Как сообщает The Guardian, в среду мужчины зарыли топор войны. Эшли пригласил Бенитеса и его игроков на обед, который в общей сложности продолжался больше трех часов.



По информации издания, команда поменяла свое мнение о бизнесмене, а у тренера сложилось впечатление, что Майк поможет ему наладить ситуацию в зимнее трансферное окно. Эшли в свою очередь пообещал чаще посещать матчи и тренировки "Ньюкасла".