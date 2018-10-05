Санчес обсуждает с агентом свое будущее в МЮ

Алексис Санчес Вингер Алексис Санчес еще не помышляет о смене клуба, но уже посоветовался со своим агентом насчет будущего в "Манчестер Юнайтед".

Сегодня издание The Sun вышло с материалом, в котором сообщается о конфликте между Санчесом и главным тренером Жозе Моуриньо. По мнению Алексиса, португалец нарушил обещания, данные ему после трансфера из "Арсенала".

Чилиец еще не помышляет об уходе с "Олд Траффорд" и совершенно точно исключает смену клуба в зимнее трансферное окно. Однако сложившаяся ситуация всерьез насторожила 29-летнего игрока.

По информации издания, Алексис уже переговорил со своим агентом насчет дальнейшего будущего в МЮ. Вместе с Фернандо Феличевичем Санчес пытается понять, как решить возникшие разногласия с тренером.




Метки Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 05.10.2018 11:00

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  1. gio 05.10.2018 13:35 # gio
    только дурак откажется от варианта заработать на старость

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  2. fc-oil 05.10.2018 13:25 # fc-oil
    Что там думать? Сиди и деньги получай

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  3. insomniac 05.10.2018 13:19 # insomniac
    как решить разногласия с тренером? легко! играть нужно нормально и пользу приносить команде, а не фигней на поле страдать.

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  4. xtvgbjyfn2018 05.10.2018 12:17 # xtvgbjyfn2018
    Не знаю какое обещание давал Моуриньо Санчесу, но футболист-то уж однозначно обещал выкладываться на поле на все 100%. Но этого почему-то не происходит. Характер у Моуриньо конечно не ангельский, но в любом случае игроки должны прогибаться под требования тренера, а не наоборот. А здесь похоже, его действительно сливают.

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  5. alexomck 05.10.2018 12:00 # alexomck
    клубы уровня арсенала его потолком оказались, в китай или штаты одна дорога.

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  6. vals1702 05.10.2018 11:37 # vals1702
    в Шанхай

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  7. acceptodessa 05.10.2018 11:22 # acceptodessa
    возьмем обратно в Arsenal, если доплатите.

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  8. mr-dodds 05.10.2018 11:12 # mr-dodds
    Сплавить этого днаря! Не хотел его видеть после путы , думал пронесло, но все равно доковыляла шмара до мю. В юве его обмен на дибалу с доплатой хоть в 50 лямов.

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  9. mancunia-planet 05.10.2018 11:12 # mancunia-planet
    никто не играет на максимуме своих возможностей при чмауре(

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