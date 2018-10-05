Санчес обсуждает с агентом свое будущее в МЮ
Вингер Алексис Санчес еще не помышляет о смене клуба, но уже посоветовался со своим агентом насчет будущего в "Манчестер Юнайтед".
Сегодня издание The Sun вышло с материалом, в котором сообщается о конфликте между Санчесом и главным тренером Жозе Моуриньо. По мнению Алексиса, португалец нарушил обещания, данные ему после трансфера из "Арсенала".
Чилиец еще не помышляет об уходе с "Олд Траффорд" и совершенно точно исключает смену клуба в зимнее трансферное окно. Однако сложившаяся ситуация всерьез насторожила 29-летнего игрока.
По информации издания, Алексис уже переговорил со своим агентом насчет дальнейшего будущего в МЮ. Вместе с Фернандо Феличевичем Санчес пытается понять, как решить возникшие разногласия с тренером.
05.10.2018 11:00
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Последние комментарии:
только дурак откажется от варианта заработать на старость
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Что там думать? Сиди и деньги получай
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как решить разногласия с тренером? легко! играть нужно нормально и пользу приносить команде, а не фигней на поле страдать.
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Не знаю какое обещание давал Моуриньо Санчесу, но футболист-то уж однозначно обещал выкладываться на поле на все 100%. Но этого почему-то не происходит. Характер у Моуриньо конечно не ангельский, но в любом случае игроки должны прогибаться под требования тренера, а не наоборот. А здесь похоже, его действительно сливают.
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клубы уровня арсенала его потолком оказались, в китай или штаты одна дорога.
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в Шанхай
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возьмем обратно в Arsenal, если доплатите.
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Сплавить этого днаря! Не хотел его видеть после путы , думал пронесло, но все равно доковыляла шмара до мю. В юве его обмен на дибалу с доплатой хоть в 50 лямов.
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никто не играет на максимуме своих возможностей при чмауре(
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