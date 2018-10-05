Санчес обсуждает с агентом свое будущее в МЮ

Вингер Алексис Санчес еще не помышляет о смене клуба, но уже посоветовался со своим агентом насчет будущего в "Манчестер Юнайтед".

Сегодня издание The Sun вышло с материалом, в котором сообщается о конфликте между Санчесом и главным тренером Жозе Моуриньо. По мнению Алексиса, португалец нарушил обещания, данные ему после трансфера из "Арсенала".



Чилиец еще не помышляет об уходе с "Олд Траффорд" и совершенно точно исключает смену клуба в зимнее трансферное окно. Однако сложившаяся ситуация всерьез насторожила 29-летнего игрока.



По информации издания, Алексис уже переговорил со своим агентом насчет дальнейшего будущего в МЮ. Вместе с Фернандо Феличевичем Санчес пытается понять, как решить возникшие разногласия с тренером.