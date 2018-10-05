Гиггз уверен, что Рэмси заиграл бы в Ла Лиге

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз уверен, что полузащитник Аарон Рэмси идеально подходит для испанской Ла Лиги.

На текущей неделе стало известно, что Рэмси не будет продлевать свой истекающий следующим летом контракт с "канонирами". Ожидается, что Аарон покинет "Эмирейтс" в конце сезона свободным агентом.



27-летнего валлийца сватают в "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", однако преимущество зарубежных клубов в том, что они уже в январе смогут заключить предварительный контракт с Рэмси.



Ранее сам Аарон говорил о желании поиграть в Испании, и Гиггз считает, что такой сценарий развития карьеры идеально бы подошел его соотечественнику, но прямо сейчас думать об этом рано.



"Смог бы Аарон заиграть в Испании? Он хороший игрок, и он подходит для любой лиги. Он может играть везде. Я посоветую ему сосредоточиться на своей карьере в "Арсенале" и на выступлении за нас, когда он здесь", — цитирует Гиггза Daily Mirror.