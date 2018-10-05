Игроки "Юнайтед" уверены в скором увольнении Моуриньо
Игроки "Манчестер Юнайтед" отвернулись от главного тренера Жозе Моуриньо и теперь уверены, что в скором времени португалец покинет клуб.
В последние недели Моуриньо открыто конфликтует с Полем Погба, однако французский полузащитник — далеко не единственный, кто держит зуб на Жозе.
Близкий к раздевалке "красных дьяволов" источник сообщил изданию Daily Mirror, что футболисты глубоко расстроены повторяющейся критикой Моуриньо в адрес своих подопечных. Жозе публично высказывал претензии упомянутому Погба, Антонио Валенсии, Маркусу Рэшфорду и Алексису Санчесу.
Игроки считают, что своими действиями Жозе подрывает дух команды и ее уверенность в себе. По мнению футболистов, Моуриньо — основная причина столь негативной атмосферы и должен понести за это ответственность.
Однако Моуриньо не спешит брать ответственность на себя. После поражения 3:1 от "Вест Хэма" в прошлый уикенд Жозе сетовал на плохое судейство и невезение вместо того, чтобы признать свою ошибку со сменой схемы — по ходу матча тренер стал играть с тремя защитниками, одним из которых стал номинальный полузащитник Скотт Мактоминей.
Источник уверяет, что игроки продолжают стараться изо всех сил, но одновременно чувствуют, что судьба Моуриньо предопределена, и обратной дороги для Жозе уже нет.
05.10.2018 09:35
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Тем временем, Кариус продолжает адски привозить, теперь уже за Бешикташ. Вовремя от него Ливер избавился. Алиссон то монстр просто.
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А рэш то с какого хyя попал в немилость? Нытиков можно слить, я за. Крысятничать начали аки пенсы, те мастера этого дела...Маур был заражен
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Завтра Рафа похоронит Жозе.
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МЮ превращается в Членси
Такие профи, такие бабки получают, а как тренер пизды вставить по делу, так сразу плакать и сливать его..
Позорные твари, моур красавчик, надеюсь не прогнется, продаст Валю, Погба, Санчеса и прочих..
Школьника рэша правда не продаст, ибо он некому не нужен, пусть идёт машины мать как два года назад
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Моур еблан
Это один из не многих случаев когда всос ньюкаслу может пойти на пользу)
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Вперёд, Сороки!
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