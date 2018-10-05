Игроки "Юнайтед" уверены в скором увольнении Моуриньо

Игроки "Манчестер Юнайтед" отвернулись от главного тренера Жозе Моуриньо и теперь уверены, что в скором времени португалец покинет клуб.

В последние недели Моуриньо открыто конфликтует с Полем Погба, однако французский полузащитник — далеко не единственный, кто держит зуб на Жозе.



Близкий к раздевалке "красных дьяволов" источник сообщил изданию Daily Mirror, что футболисты глубоко расстроены повторяющейся критикой Моуриньо в адрес своих подопечных. Жозе публично высказывал претензии упомянутому Погба, Антонио Валенсии, Маркусу Рэшфорду и Алексису Санчесу.



Игроки считают, что своими действиями Жозе подрывает дух команды и ее уверенность в себе. По мнению футболистов, Моуриньо — основная причина столь негативной атмосферы и должен понести за это ответственность.



Однако Моуриньо не спешит брать ответственность на себя. После поражения 3:1 от "Вест Хэма" в прошлый уикенд Жозе сетовал на плохое судейство и невезение вместо того, чтобы признать свою ошибку со сменой схемы — по ходу матча тренер стал играть с тремя защитниками, одним из которых стал номинальный полузащитник Скотт Мактоминей.



Источник уверяет, что игроки продолжают стараться изо всех сил, но одновременно чувствуют, что судьба Моуриньо предопределена, и обратной дороги для Жозе уже нет.