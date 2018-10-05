Игроки "Юнайтед" уверены в скором увольнении Моуриньо

Жозе Моуриньо Игроки "Манчестер Юнайтед" отвернулись от главного тренера Жозе Моуриньо и теперь уверены, что в скором времени португалец покинет клуб.

В последние недели Моуриньо открыто конфликтует с Полем Погба, однако французский полузащитник — далеко не единственный, кто держит зуб на Жозе.

Близкий к раздевалке "красных дьяволов" источник сообщил изданию Daily Mirror, что футболисты глубоко расстроены повторяющейся критикой Моуриньо в адрес своих подопечных. Жозе публично высказывал претензии упомянутому Погба, Антонио Валенсии, Маркусу Рэшфорду и Алексису Санчесу.

Игроки считают, что своими действиями Жозе подрывает дух команды и ее уверенность в себе. По мнению футболистов, Моуриньо — основная причина столь негативной атмосферы и должен понести за это ответственность.

Однако Моуриньо не спешит брать ответственность на себя. После поражения 3:1 от "Вест Хэма" в прошлый уикенд Жозе сетовал на плохое судейство и невезение вместо того, чтобы признать свою ошибку со сменой схемы — по ходу матча тренер стал играть с тремя защитниками, одним из которых стал номинальный полузащитник Скотт Мактоминей.

Источник уверяет, что игроки продолжают стараться изо всех сил, но одновременно чувствуют, что судьба Моуриньо предопределена, и обратной дороги для Жозе уже нет.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2018 09:35

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  1. lampard78 05.10.2018 10:08 # lampard78
    Тем временем, Кариус продолжает адски привозить, теперь уже за Бешикташ. Вовремя от него Ливер избавился. Алиссон то монстр просто.

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  2. mr-dodds 05.10.2018 10:02 # mr-dodds
    А рэш то с какого хyя попал в немилость? Нытиков можно слить, я за. Крысятничать начали аки пенсы, те мастера этого дела...Маур был заражен

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  3. brown-ale 05.10.2018 09:58 # brown-ale
    Завтра Рафа похоронит Жозе.

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  4. moneymaker 05.10.2018 09:51 # moneymaker
    МЮ превращается в Членси

    Такие профи, такие бабки получают, а как тренер пизды вставить по делу, так сразу плакать и сливать его..

    Позорные твари, моур красавчик, надеюсь не прогнется, продаст Валю, Погба, Санчеса и прочих..
    Школьника рэша правда не продаст, ибо он некому не нужен, пусть идёт машины мать как два года назад

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  5. l-freeman 05.10.2018 09:43 # l-freeman
    Моур еблан
    Это один из не многих случаев когда всос ньюкаслу может пойти на пользу)

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  6. mancunia-planet 05.10.2018 09:42 # mancunia-planet
    Вперёд, Сороки!

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