Льорис полностью сосредоточен на футболе

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис заявил, что он полностью сосредоточен на футболе, несмотря на пережитые в последние недели потрясения.

Напомним, в конце августа Льорис попался пьяными за рулем. Впоследствии Уго был оштрафован клубом и судом, а также лишился водительских прав на 20 месяцев.



Первый номер сборной Франции подвергся публичному порицанию, а в прессе даже ходили слухи, что главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино может забрать у Льориса капитанскую повязку.



Затем 31-летний голкипер угодил в лазарет с травмой бедра, которую Почеттино связал с тем стрессом, который испытал его подопечный. Вернувшись в ворота "Тоттенхэма" на матч Лиги Чемпионов против "Барселоны", Льорис уже в самом начале допустил результативную ошибку. Однако Уго уверяет, что все его мысли о футболе.



"В моей личной жизни произошли некоторые события, но важнее всего быть полностью сосредоточенным на своей работе. К сожалению, я был травмирован, и я старался изо всех сил, чтобы поскорее вернуться в строй".



"Непросто возвращаться в такого рода матче, когда перед этим ты не играл, но я старался изо всех сил. Важнее всего для меня было вернуться, и теперь мне нужно восстановить прежнюю уверенность в себе. Я должен вернуться на свой уровень и матч за матчем демонстрировать, что я готов на все 100%", — цитирует Льориса The Telegraph.



Также Уго поделился своим мнением насчет шансов "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов после поражений от "Интера" и "Барселоны".



"Мы должны быть честны. "Интер" выиграл, и это ставит нас в незавидное положение. Мы должны хорошо провести два матча против ПСВ, чтобы вернуться в борьбу за выход в плей-офф".



"Думаю, все мы согласимся, что "Барселона" фаворит в этой группе, а дальше борьба идет между нами, "Интером" и ПСВ. Мы сразу оказались в сложном положении, когда проиграли в Милане. Нам нужно отреагировать и быть готовыми к следующему матчу против ПСВ", — добавил Льорис.