Капелло: "Моуриньо пытался купить Шкриниара и Кулибали"

Бывший наставник сборной Англии Фабио Капелло назвал имена двух защитников, которых его коллега Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" пытался приобрести минувшим летом.

Напомним, в летнее трансферное окно Моуриньо всерьез рассчитывал обзавестись центральным защитником топ-уровня. На "Олд Траффорд" сватали Харри Магуайра, Тоби Алдервейрелда, Йерри Мину и Диего Година.



Однако этими игроками список Жозе не ограничивался. По словам Капелло, Моуриньо также интересовался Миланом Шкриниаром из "Интера" и Калиду Кулибали из "Наполи".



"Я встречался с Моуриньо этим летом на собрании тренеров. Он рассказал, что охотится за двумя защитниками: первым был Шкриниар, вторым был Кулибали", — поведал Капелло Sky Calcio Live.