Капелло: "Моуриньо пытался купить Шкриниара и Кулибали"
Бывший наставник сборной Англии Фабио Капелло назвал имена двух защитников, которых его коллега Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" пытался приобрести минувшим летом.
Напомним, в летнее трансферное окно Моуриньо всерьез рассчитывал обзавестись центральным защитником топ-уровня. На "Олд Траффорд" сватали Харри Магуайра, Тоби Алдервейрелда, Йерри Мину и Диего Година.
Однако этими игроками список Жозе не ограничивался. По словам Капелло, Моуриньо также интересовался Миланом Шкриниаром из "Интера" и Калиду Кулибали из "Наполи".
"Я встречался с Моуриньо этим летом на собрании тренеров. Он рассказал, что охотится за двумя защитниками: первым был Шкриниар, вторым был Кулибали", — поведал Капелло Sky Calcio Live.
05.10.2018 08:00
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Кого только не пытался купить Моуриньо. Смекаете? Он всё повторяет за Венгером, хочет стать таким же уважаемым и авторитетным тренером. Но ведь мы с вами знаем, что он всего лишь цыган-обрыган)))
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