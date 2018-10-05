Капелло: "Моуриньо пытался купить Шкриниара и Кулибали"

Мохамед Салах и Калиду Кулибали Бывший наставник сборной Англии Фабио Капелло назвал имена двух защитников, которых его коллега Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" пытался приобрести минувшим летом.

Напомним, в летнее трансферное окно Моуриньо всерьез рассчитывал обзавестись центральным защитником топ-уровня. На "Олд Траффорд" сватали Харри Магуайра, Тоби Алдервейрелда, Йерри Мину и Диего Година.

Однако этими игроками список Жозе не ограничивался. По словам Капелло, Моуриньо также интересовался Миланом Шкриниаром из "Интера" и Калиду Кулибали из "Наполи".

"Я встречался с Моуриньо этим летом на собрании тренеров. Он рассказал, что охотится за двумя защитниками: первым был Шкриниар, вторым был Кулибали", — поведал Капелло Sky Calcio Live.



Метки Интер, Капелло, Кулибали, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Наполи, Шкриниар

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 05.10.2018 08:18 # naby-keita
    Кого только не пытался купить Моуриньо. Смекаете? Он всё повторяет за Венгером, хочет стать таким же уважаемым и авторитетным тренером. Но ведь мы с вами знаем, что он всего лишь цыган-обрыган)))

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