Сарри надеется, что Мората преобразится после гола "Види"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри надеется, что гол в ворота "Види" станет переломным моментом для его нападающего Альваро Мораты.

Последний раз Мората выходил в стартовом составе "синих" в рамках Премьер-Лиги еще 1 сентября, перестав забивать и демонстрируя посредственный футбол, в результате чего Сарри перевел его на лавку.



В матче группового этапа Лиги Европы против "Види" экс-нападающему "Реала" и "Ювентуса" тоже не сразу удалось забить. Альваро упустил ряд отличных моментов, включая выход один на один в первом тайме.



Однако за 20 минут до конца испанец все-таки отличился, пробив в касание с близкого расстояния после скидки головой Виллиана. Теперь Сарри надеется, что Мората начнет возвращаться в форму.



"Я очень рад за него. Очень важно, что он забил, но также он провел хороший матч. Думаю, он сыграл хорошо, и ему важно играть так, как сегодня вечером. Эта игра может стать новым стартом для Альваро", — цитирует Сарри Sky Sports.