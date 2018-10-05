Инс: "Игроки "Юнайтед" бросают Моуриньо под колеса автобуса"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс обвинил игроков "красных дьяволов", что те хотят избавиться от главного тренера Жозе Моуриньо.

В последние недели "Юнайтед" очень плох и сейчас вот уже четыре матча кряду не знает побед. Инс потрясен тем, что все требуют отставки Моуриньо, но закрывают глаза на слабые игру в исполнении футболистов. По мнению Поля, члены команды должны разделить ответственность за результат.



"Я в замешательстве от того, что игроки "Манчестер Юнайтед" позволяют себе выбирать, когда они хотят стараться ради своего клуба".



"Каждый игрок в этой футболке должен выкладываться изо всех сил и демонстрировать желание, даже если ты не добиваешься результата".



"Когда ты не стараешься, этому не может быть оправданий. Мы говорим о профессиональных футболистах, которые получают астрономические зарплаты и выступают за один из крупнейших клубов мира".



"На мой взгляд, это неправильно, когда им все равно. Да, возможно, пара игроков стараются, но это должна делать вся команда. Мне кажется, что им больше не интересно сражаться за Жозе Моуриньо".



"Меня расстраивает, что эти игроки счастливы, когда Моуриньо берет вину на себя. Им следовало бы признать, что они ответственны за то, как играют".



"Они бросают его под колеса автобуса, неделю за неделей показывая слабую игру. И им это сходит с рук. Некоторые игроки хотят, чтобы "Юнайтед" терпел поражения, лишь бы приблизить Моуриньо к увольнению".



"Сколько раз мы видели, когда в клуб приходит новый тренер, и вся команда внезапно преображается. От этого возникают вопросы к игрокам", — сообщил Инс Paddy Power.