Мората принес "Челси" победу над "Види"

Нападающий Альваро Мората прервал свою голевую засуху и принес "Челси" победу в матче Лиги Европы против "Види" — 1:0.

Наставник "синих" Маурицио Сарри отреагировал на ничью против "Ливерпуля" восемью перестановками. Впервые в сезоне в стартовом составе появился Рубен Лофтус-Чик.



В начале матча гости отметились опасным розыгрышем углового, но затем игра шла полностью под диктовку хозяев "Стэмфорд Бридж". "Челси" безраздельно владел мячом и регулярно выходил на ударные позиции, но в створ практически не попадал.



Роскошный момент открыть счет на 16-й минуте не использовал Альваро Мората. Нападающий получил классную передачу от Педро и вышел один на один с голкипером, однако послал мяч мимо.



До перерыва "синие" совершили еще уйму промахов, а Лофтус-Чик своим падением в штрафной не убедил рефери назначить пенальти.



Во втором тайме ничего не изменилось, да и гости стали огрызаться, поэтому уже на 54-й минуте Сарри выпустил со скамейки Эдена Азара. Затем в игру вошел и Росс Баркли, но "Види" держался.



А на 70-й минуте случилось неожиданное — Мората забил. Сеск Фабрегас набросил мяч в штрафную, Виллиан затылком сделал скидку на Альваро, который нанес удар в касание — 1:0.



Гол Мораты сделал игру более открытой. В остатке матча зрители увидели попадание Баркли в крестовину и спасение Кепы Аррисабалаги. Счет уже не изменился.



Как и в матче с ПАОКом, "Челси" продемонстрировал ужасную реализацию про тотальном контроле над игрой. Возможно, с соперниками средней руки это не так страшно, но в других, более важных, матчах это может стать большой проблемой для "синих".



"Челси" (Англия) — "Види" (Венгрия) — 1:0 (0:0)



Гол: Мората 70.



"Челси": Аррисабалага, Дзаппакоста, Кэхилл, Кристенсен, Палмери, Фабрегас, Ковачич, Лофтус-Чик (Баркли 66), Педро (Азар 54), Виллиан (Мосес 74), Мората.