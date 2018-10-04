Мората принес "Челси" победу над "Види"
Нападающий Альваро Мората прервал свою голевую засуху и принес "Челси" победу в матче Лиги Европы против "Види" — 1:0.
Наставник "синих" Маурицио Сарри отреагировал на ничью против "Ливерпуля" восемью перестановками. Впервые в сезоне в стартовом составе появился Рубен Лофтус-Чик.
В начале матча гости отметились опасным розыгрышем углового, но затем игра шла полностью под диктовку хозяев "Стэмфорд Бридж". "Челси" безраздельно владел мячом и регулярно выходил на ударные позиции, но в створ практически не попадал.
Роскошный момент открыть счет на 16-й минуте не использовал Альваро Мората. Нападающий получил классную передачу от Педро и вышел один на один с голкипером, однако послал мяч мимо.
До перерыва "синие" совершили еще уйму промахов, а Лофтус-Чик своим падением в штрафной не убедил рефери назначить пенальти.
Во втором тайме ничего не изменилось, да и гости стали огрызаться, поэтому уже на 54-й минуте Сарри выпустил со скамейки Эдена Азара. Затем в игру вошел и Росс Баркли, но "Види" держался.
А на 70-й минуте случилось неожиданное — Мората забил. Сеск Фабрегас набросил мяч в штрафную, Виллиан затылком сделал скидку на Альваро, который нанес удар в касание — 1:0.
Гол Мораты сделал игру более открытой. В остатке матча зрители увидели попадание Баркли в крестовину и спасение Кепы Аррисабалаги. Счет уже не изменился.
Как и в матче с ПАОКом, "Челси" продемонстрировал ужасную реализацию про тотальном контроле над игрой. Возможно, с соперниками средней руки это не так страшно, но в других, более важных, матчах это может стать большой проблемой для "синих".
"Челси" (Англия) — "Види" (Венгрия) — 1:0 (0:0)
Гол: Мората 70.
"Челси": Аррисабалага, Дзаппакоста, Кэхилл, Кристенсен, Палмери, Фабрегас, Ковачич, Лофтус-Чик (Баркли 66), Педро (Азар 54), Виллиан (Мосес 74), Мората.
04.10.2018 23:50
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Какая-то насмешка. Всю игру падал. Не сделал ни одного обострения. Запорол все свои моменты, но в итоге умудрился свою клюшку подставить и забить гол.
Лучше бы сыграли вничью, но это подобие игрока не просилось бы старт. Теперь же будет себя в грудь бить и считать достойным основы... Провал.
С Жиром у нас вариативность есть. Обыгрываться можно с парнем. За мячи результативно борется.
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на каждую види найдется свой мората
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Вроде бы и ленивая игра, и слабый результат. Но...
Но как вот к такому сопернику настроишься? Даже клубы ЧШ и низших английских дивизионов больше напрягаться заставляют. Оттого и расслабились вообще.
Считаю, в таком случае нужно еще более глубокий запас выпускать - тем есть что доказывать и будут полностью выкладываться.
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Без напряга берем очередные очки.
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Изиииииииииииииииииииии вин!!!!
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Мората полное дно, несмотря на гол. Должен был делать хет-трик.
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щолкси лохи
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Даааа
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