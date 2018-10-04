Мората принес "Челси" победу над "Види"

Альваро Мората Нападающий Альваро Мората прервал свою голевую засуху и принес "Челси" победу в матче Лиги Европы против "Види" — 1:0.

Наставник "синих" Маурицио Сарри отреагировал на ничью против "Ливерпуля" восемью перестановками. Впервые в сезоне в стартовом составе появился Рубен Лофтус-Чик.

В начале матча гости отметились опасным розыгрышем углового, но затем игра шла полностью под диктовку хозяев "Стэмфорд Бридж". "Челси" безраздельно владел мячом и регулярно выходил на ударные позиции, но в створ практически не попадал.

Роскошный момент открыть счет на 16-й минуте не использовал Альваро Мората. Нападающий получил классную передачу от Педро и вышел один на один с голкипером, однако послал мяч мимо.

До перерыва "синие" совершили еще уйму промахов, а Лофтус-Чик своим падением в штрафной не убедил рефери назначить пенальти.

Во втором тайме ничего не изменилось, да и гости стали огрызаться, поэтому уже на 54-й минуте Сарри выпустил со скамейки Эдена Азара. Затем в игру вошел и Росс Баркли, но "Види" держался.

А на 70-й минуте случилось неожиданное — Мората забил. Сеск Фабрегас набросил мяч в штрафную, Виллиан затылком сделал скидку на Альваро, который нанес удар в касание — 1:0.

Гол Мораты сделал игру более открытой. В остатке матча зрители увидели попадание Баркли в крестовину и спасение Кепы Аррисабалаги. Счет уже не изменился.

Как и в матче с ПАОКом, "Челси" продемонстрировал ужасную реализацию про тотальном контроле над игрой. Возможно, с соперниками средней руки это не так страшно, но в других, более важных, матчах это может стать большой проблемой для "синих".

"Челси" (Англия) — "Види" (Венгрия) — 1:0 (0:0)

Гол: Мората 70.

"Челси": Аррисабалага, Дзаппакоста, Кэхилл, Кристенсен, Палмери, Фабрегас, Ковачич, Лофтус-Чик (Баркли 66), Педро (Азар 54), Виллиан (Мосес 74), Мората.



Метки Види, Лига Европы, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2018 23:50

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  1. flash25rus 05.10.2018 00:08 # flash25rus
    Какая-то насмешка. Всю игру падал. Не сделал ни одного обострения. Запорол все свои моменты, но в итоге умудрился свою клюшку подставить и забить гол.
    Лучше бы сыграли вничью, но это подобие игрока не просилось бы старт. Теперь же будет себя в грудь бить и считать достойным основы... Провал.
    С Жиром у нас вариативность есть. Обыгрываться можно с парнем. За мячи результативно борется.

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  2. kos9k 05.10.2018 00:02 # kos9k
    на каждую види найдется свой мората

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  3. ry-l 05.10.2018 00:00 # ry-l
    Вроде бы и ленивая игра, и слабый результат. Но...

    Но как вот к такому сопернику настроишься? Даже клубы ЧШ и низших английских дивизионов больше напрягаться заставляют. Оттого и расслабились вообще.

    Считаю, в таком случае нужно еще более глубокий запас выпускать - тем есть что доказывать и будут полностью выкладываться.

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  4. sisyazavr 04.10.2018 23:59 # sisyazavr
    Без напряга берем очередные очки.

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  5. chebrec 04.10.2018 23:55 # chebrec
    Изиииииииииииииииииииии вин!!!!

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  6. brown-ale 04.10.2018 23:55 # brown-ale
    Мората полное дно, несмотря на гол. Должен был делать хет-трик.

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  7. goal 04.10.2018 23:55 # goal
    щолкси лохи

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  8. mototroller 04.10.2018 23:55 # mototroller
    Даааа

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