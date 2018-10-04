Оуэн: "Погба мог стать лучшим при Фергюсоне"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн уверен, что сэр Алекс Фергюсон мог бы сделать из полузащитника Поля Погба лучшего игрока мира.

По ходу этого сезона Погба не раз жаловался на оборонительный стиль Жозе Моуриньо, что ограничивает его потенциал. Оуэн понимает проблемы француза и верит, что при Фергюсоне все было бы совершенно иначе.



"С Фергюсоном он мог бы стать лучшим в мире. У него получалось извлекать лучшее из игроков. Фергюсон понимал, насколько важны футболисты такого уровня".



"У Моуриньо длинный список из тех, кто не смог заиграть под его руководством. Да, у него прибавляют защитники, но атакующие игроки, как правило, нет", - цитирует Оуэна Goal.