"Арсенал" одержал восьмую победу подряд, разгромив "Карабах"
"Арсенал" одержал свою вторую подряд победу на групповом этапе Лиги Европы и восьмую подряд во всех турнирах, разгромив на выезде "Карабах" со счетом 0:3 благодаря дебютным голам за клуб Сократиса Папастатопулоса, Эмиля Смит-Роу и Маттео Гендузи.
Главный тренер "канониров" Унаи Эмери произвел девять изменений относительно победы 2:0 над "Уотфордом", но все равно выставил очень сильный состав. Бернд Лено ожидаемо занял место в воротах. С первых минут также появились Сеад Колашинац, Эмиль Смит-Роу и Данни Уэлбек.
"Арсеналу" удалось открыть счет уже на четвертой минуте, когда Мохамед Эльнени подал угловой, Начо Морнеаль нанес удар головой, а Сокрастис Папастатопулос корпусом подправил мяч в ворота — 0:1.
Несмотря на быстрый гол, в дальнейшем "Карабах" показал себя достойным оппонентом и заставил Лено совершить несколько спасений. Гости тоже имели свои моменты, но ими не воспользовались.
Во втором тайме хозяева продолжили атаковать, но уже на 53-й минуте попались на контратаку. Притянув все внимание защитников на себя, Алекс Ивоби сделал передачу на правый край штрафной подключившемуся Смит-Роу, а тот поразил ближний угол ворот — 0:2.
Еще некоторое время "Карабах" был активен, но затем "Арсенал" взял игру под полный контроль и без проблем довел дело до победы. Более того, на 79-й минуте Маттео Гендузи ударом с линии штрафной установил окончательный счет — 0:3.
"Карабах" был полон желания не ударить в грязь лицом перед своими болельщиками, однако преимущество "Арсенала" в классе оказалось неоспоримо. "Канониры" уверенно добились своей второй победы и приблизились к выходу в плей-офф.
"Карабах" (Азербайджан) — "Арсенал" (Англия) — 0:3 (0:1)
Голы: Папастатопулос 4, Смит-Роу 53, Гендузи 79.
"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Холдинг, Папастатопулос, Монреаль (Торрейра 45), Гендузи, Эльнени, Смит-Роу (Озил 65), Ивоби (Лакасетт 71), Колашинац, Уэлбек.
04.10.2018 21:45
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азар, виллиан, ковачич, кепа, мората, а играют с венграми 0-0, на которых кэф 35, пздц
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Ну и нахуя Азара щас выпускать
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Чет Сарри рано решил перестраховаться. Нечестно по отношению види
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Эмери выносит мусор в скрытом пуле.
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удачи пенсам в ЛЕ, надеюсь вы выиграете в этого венгерского топ-клуба
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Перерыв нечем заполнить чи шо. Нахуя по 7 раз один и тот же момент показывать, и восьмой раз без звука
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Пенсы, кто в курсе, есть в заявке на сезон еще форварды из молодежки мб?
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Мората ебаное дно.
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Четкие проходы у РЛЧ, да это Види но все же впечатляет, пенка была кстати)
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Камон Челси!!!!!
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Лофтус-чика в основу надо
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Арсенал форэва✊
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Просто бенефис Малаты
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Футбол по четвергам придумал какой-то душный пидор
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БАТЭ, хех, думал с челсеем поборются за первое место в группе ))
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Малата кек
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свиней о5 насилуют.
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Лофтус-чик хорош пока
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Арс в тихаря выигрывает свои матчи)
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кто-то смотрел это? наверняка те, кто будет смотреть пенсов с хуйпоймикем.
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