"Арсенал" одержал восьмую победу подряд, разгромив "Карабах"

"Арсенал" одержал свою вторую подряд победу на групповом этапе Лиги Европы и восьмую подряд во всех турнирах, разгромив на выезде "Карабах" со счетом 0:3 благодаря дебютным голам за клуб Сократиса Папастатопулоса, Эмиля Смит-Роу и Маттео Гендузи.

Главный тренер "канониров" Унаи Эмери произвел девять изменений относительно победы 2:0 над "Уотфордом", но все равно выставил очень сильный состав. Бернд Лено ожидаемо занял место в воротах. С первых минут также появились Сеад Колашинац, Эмиль Смит-Роу и Данни Уэлбек.



"Арсеналу" удалось открыть счет уже на четвертой минуте, когда Мохамед Эльнени подал угловой, Начо Морнеаль нанес удар головой, а Сокрастис Папастатопулос корпусом подправил мяч в ворота — 0:1.



Несмотря на быстрый гол, в дальнейшем "Карабах" показал себя достойным оппонентом и заставил Лено совершить несколько спасений. Гости тоже имели свои моменты, но ими не воспользовались.



Во втором тайме хозяева продолжили атаковать, но уже на 53-й минуте попались на контратаку. Притянув все внимание защитников на себя, Алекс Ивоби сделал передачу на правый край штрафной подключившемуся Смит-Роу, а тот поразил ближний угол ворот — 0:2.



Еще некоторое время "Карабах" был активен, но затем "Арсенал" взял игру под полный контроль и без проблем довел дело до победы. Более того, на 79-й минуте Маттео Гендузи ударом с линии штрафной установил окончательный счет — 0:3.



"Карабах" был полон желания не ударить в грязь лицом перед своими болельщиками, однако преимущество "Арсенала" в классе оказалось неоспоримо. "Канониры" уверенно добились своей второй победы и приблизились к выходу в плей-офф.



"Карабах" (Азербайджан) — "Арсенал" (Англия) — 0:3 (0:1)



Голы: Папастатопулос 4, Смит-Роу 53, Гендузи 79.



"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Холдинг, Папастатопулос, Монреаль (Торрейра 45), Гендузи, Эльнени, Смит-Роу (Озил 65), Ивоби (Лакасетт 71), Колашинац, Уэлбек.