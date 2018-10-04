"Арсенал" одержал восьмую победу подряд, разгромив "Карабах"

Эмиль Смит-Роу "Арсенал" одержал свою вторую подряд победу на групповом этапе Лиги Европы и восьмую подряд во всех турнирах, разгромив на выезде "Карабах" со счетом 0:3 благодаря дебютным голам за клуб Сократиса Папастатопулоса, Эмиля Смит-Роу и Маттео Гендузи.

Главный тренер "канониров" Унаи Эмери произвел девять изменений относительно победы 2:0 над "Уотфордом", но все равно выставил очень сильный состав. Бернд Лено ожидаемо занял место в воротах. С первых минут также появились Сеад Колашинац, Эмиль Смит-Роу и Данни Уэлбек.

"Арсеналу" удалось открыть счет уже на четвертой минуте, когда Мохамед Эльнени подал угловой, Начо Морнеаль нанес удар головой, а Сокрастис Папастатопулос корпусом подправил мяч в ворота — 0:1.

Несмотря на быстрый гол, в дальнейшем "Карабах" показал себя достойным оппонентом и заставил Лено совершить несколько спасений. Гости тоже имели свои моменты, но ими не воспользовались.

Во втором тайме хозяева продолжили атаковать, но уже на 53-й минуте попались на контратаку. Притянув все внимание защитников на себя, Алекс Ивоби сделал передачу на правый край штрафной подключившемуся Смит-Роу, а тот поразил ближний угол ворот — 0:2.

Еще некоторое время "Карабах" был активен, но затем "Арсенал" взял игру под полный контроль и без проблем довел дело до победы. Более того, на 79-й минуте Маттео Гендузи ударом с линии штрафной установил окончательный счет — 0:3.

"Карабах" был полон желания не ударить в грязь лицом перед своими болельщиками, однако преимущество "Арсенала" в классе оказалось неоспоримо. "Канониры" уверенно добились своей второй победы и приблизились к выходу в плей-офф.

"Карабах" (Азербайджан) — "Арсенал" (Англия) — 0:3 (0:1)

Голы: Папастатопулос 4, Смит-Роу 53, Гендузи 79.

"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Холдинг, Папастатопулос, Монреаль (Торрейра 45), Гендузи, Эльнени, Смит-Роу (Озил 65), Ивоби (Лакасетт 71), Колашинац, Уэлбек.



Метки Арсенал, Карабах, Лига Европы, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2018 21:45

Количество просмотров Просмотров: 1461

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Последние комментарии:




  1. kos9k 04.10.2018 23:15 # kos9k
    азар, виллиан, ковачич, кепа, мората, а играют с венграми 0-0, на которых кэф 35, пздц

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  2. hollywood-hoe 04.10.2018 23:13 # hollywood-hoe
    Ну и нахуя Азара щас выпускать

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  3. ry-l 04.10.2018 23:13 # ry-l
    Чет Сарри рано решил перестраховаться. Нечестно по отношению види

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  4. coon4 04.10.2018 23:05 # coon4
    Эмери выносит мусор в скрытом пуле.

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  5. danaida 04.10.2018 22:59 # danaida
    удачи пенсам в ЛЕ, надеюсь вы выиграете в этого венгерского топ-клуба

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  6. hollywood-hoe 04.10.2018 22:58 # hollywood-hoe
    Перерыв нечем заполнить чи шо. Нахуя по 7 раз один и тот же момент показывать, и восьмой раз без звука

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  7. ry-l 04.10.2018 22:51 # ry-l
    Пенсы, кто в курсе, есть в заявке на сезон еще форварды из молодежки мб?

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  8. chelsea-super 04.10.2018 22:50 # chelsea-super
    Мората ебаное дно.

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  9. cristean2 04.10.2018 22:49 # cristean2
    Четкие проходы у РЛЧ, да это Види но все же впечатляет, пенка была кстати)

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  10. chebrec 04.10.2018 22:48 # chebrec
    Камон Челси!!!!!

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  11. ry-l 04.10.2018 22:41 # ry-l
    Лофтус-чика в основу надо

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  12. tot35 04.10.2018 22:39 # tot35
    Арсенал форэва&#9994;

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  13. ry-l 04.10.2018 22:29 # ry-l
    Просто бенефис Малаты

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  14. pauk 04.10.2018 22:25 # pauk
    Футбол по четвергам придумал какой-то душный пидор

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  15. reams 04.10.2018 22:23 # reams
    БАТЭ, хех, думал с челсеем поборются за первое место в группе ))

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  16. ry-l 04.10.2018 22:18 # ry-l
    Малата кек

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  17. lahmatyj 04.10.2018 22:18 # lahmatyj
    свиней о5 насилуют.

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  18. ry-l 04.10.2018 22:12 # ry-l
    Лофтус-чик хорош пока

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  19. firmino9 04.10.2018 21:57 # firmino9
    Арс в тихаря выигрывает свои матчи)

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  20. lahmatyj 04.10.2018 21:49 # lahmatyj
    кто-то смотрел это? наверняка те, кто будет смотреть пенсов с хуйпоймикем.

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