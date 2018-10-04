Саутгейт не закрывает дверь перед Хартом

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не закрывает дверь перед голкипером "Бернли" Джо Хартом.

В четверг Саутгейт объявил имена 25 игроков, вызванных на матчи Лиги Наций против сборных Хорватии и Испании. Гарет пригласил четырех голкиперов, включая Маркуса Беттинелли из "Фулхэма".



В то же время Саутгейт проигнорировал 31-летнего Харта, который в последние недели демонстрирует отличную игру за "Бернли". Однако Гарет поспешил заверить, что не ставит крест на международной карьере Джо.



"Нет, совершенно нет. Мы просто решили быть последовательны в отношении игроков, которых вызывали в прошлом месяце".



"Джек (Батленд) выходил в старте на наш последний матч, поэтому было бы странно внезапно оставить его за бортом лишь потому, что он выступает в Чемпионшипе".



"Что касается Джо, то на данной стадии у нас нет необходимости смотреть на Джо в деле, чтобы понять, на что он способен".



"Думаю, это замечательно, что он, наконец, обрел постоянное пристанище. Очевидно, он угадал с переходом в "Бернли" — он выглядит уверенно, когда играет", — цитирует Саутгейта Sky Sports.