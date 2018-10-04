Рюдигер: "У Сарри нет неприкасаемых, кроме Азара"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер заявил, что при Маурицио Сарри никто из игроков команды не может быть уверен насчет своего места в команде, за исключением плеймейкера Эдена Азара.

На старте нового сезона Премьер-Лиги Сарри очень ограниченно использует ротацию, быстро определившись с сильнейшим составом. Перестановки, если они и случаются, то в основном касаются позиций нападающего и вингера.



Однако Рюдигер уверяет, что никто из игроков не чувствует себя в безопасности. Только забивший семь голов в восьми матчах Эден Азар, который получит отдых в поединке Лиги Европы против "Види", может быть уверен, что ему не грозит перевод в запас.



"Каждый должен сражаться за свое место в этой команде. Нет такого игрока, чье бы место было в безопасности, за исключением Эдена Азара. Эден неприкасаем, я уверен насчет этого! Он пример для всех нас".



"Мы должны отнестись к матчу против "Види" так же, как и к матчу против "Ливерпуля" на прошлой неделе. С тем же настроем".



"Нельзя недооценивать кого-либо. Мы должны продолжать двигаться вперед. Наша цель — поскорее выйти из группы с первого места", — цитирует Рюдигера Evening Standard.