Гиггз отговаривает "Юнайтед" от увольнения Моуриньо

Жозе Моуриньо и Райан Гиггз Главный тренер сборной Уэльса и легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что "красным дьяволам" не следует увольнять Жозе Моуриньо.

В данный момент Моуриньо находится под громадным давлением, не зная побед уже четыре матча кряду и открыто ссорясь со своими игроками. Пресса вовсю сплетничает, кем "Юнайтед" может заменить Жозе, называя в том числе и Гиггза, однако Райан предостерегает свой бывший клуб от необдуманного поступка.

"Думаю ли я, что Моуриньо должен уйти? Нет. В данный момент они переживают тяжелое время".

"Я уже говорил об этом в прошлый раз, но повторюсь. Допустим, они его уволят, что дальше? Ты окажешься отброшен на год или два назад. Убежден, он должен сохранить работу", — цитирует Гиггза Sky Sports.



Метки Гиггз, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2018 19:00

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  1. van-der-slav 04.10.2018 20:54 # van-der-slav
    та пофиг уже. слив ньюкаслу маловероятен. вудворд долбоеб будет ждать конца сезона. либо после рождества в случае если не просрем ювентусу+ проиграем остальным из топ-6

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  2. chebrec 04.10.2018 19:06 # chebrec
    Даже легенды не могут договориться

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