Гиггз отговаривает "Юнайтед" от увольнения Моуриньо

Главный тренер сборной Уэльса и легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что "красным дьяволам" не следует увольнять Жозе Моуриньо.

В данный момент Моуриньо находится под громадным давлением, не зная побед уже четыре матча кряду и открыто ссорясь со своими игроками. Пресса вовсю сплетничает, кем "Юнайтед" может заменить Жозе, называя в том числе и Гиггза, однако Райан предостерегает свой бывший клуб от необдуманного поступка.



"Думаю ли я, что Моуриньо должен уйти? Нет. В данный момент они переживают тяжелое время".



"Я уже говорил об этом в прошлый раз, но повторюсь. Допустим, они его уволят, что дальше? Ты окажешься отброшен на год или два назад. Убежден, он должен сохранить работу", — цитирует Гиггза Sky Sports.