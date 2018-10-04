Гиггз отговаривает "Юнайтед" от увольнения Моуриньо
Главный тренер сборной Уэльса и легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что "красным дьяволам" не следует увольнять Жозе Моуриньо.
В данный момент Моуриньо находится под громадным давлением, не зная побед уже четыре матча кряду и открыто ссорясь со своими игроками. Пресса вовсю сплетничает, кем "Юнайтед" может заменить Жозе, называя в том числе и Гиггза, однако Райан предостерегает свой бывший клуб от необдуманного поступка.
"Думаю ли я, что Моуриньо должен уйти? Нет. В данный момент они переживают тяжелое время".
"Я уже говорил об этом в прошлый раз, но повторюсь. Допустим, они его уволят, что дальше? Ты окажешься отброшен на год или два назад. Убежден, он должен сохранить работу", — цитирует Гиггза Sky Sports.
04.10.2018 19:00
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та пофиг уже. слив ньюкаслу маловероятен. вудворд долбоеб будет ждать конца сезона. либо после рождества в случае если не просрем ювентусу+ проиграем остальным из топ-6
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Даже легенды не могут договориться
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