Тьерри Анри — фаворит на роль следующего рулевого "Астон Виллы"

Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри является фаворитом на вакантную должность главного тренера "Астон Виллы".

Напомним, накануне бирмингемский клуб попрощался со Стивом Брюсом, который поплатился за невыразительный старт своего второго сезона на "Вилла Парк".



По информации Daily Mail, наивысшие шансы продолжить дело Брюса имеет Анри, который находится в активных поисках работы с минувшего лета, когда он даже покинул роль телевизионного эксперта.



Анри сватали в "Астон Виллу" еще до старта сезона, но тогда клуб Чемпионшипа сохранил доверие к Брюсу. Затем Тьерри связывали с назначением в "Бордо", однако стороны не договорились по финансам.



Теперь Тьерри, наконец, может получить свою первую самостоятельную работу на тренерском поприще. Конкуренцию ассистенту Роберто Мартинеса по сборной Бельгии могут составить Джон Терри и Паулу Фонсека, однако их шансы расцениваются не так высоко.